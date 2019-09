Avanza definición del pago de un bono de $ 5000 y la CGT pide que sea universal

En paralelo a la ofensiva de las organizaciones sociales por la declaración de la Emergencia Alimentaria para paliar los efectos de la devaluación post-PASO entre los sectores más vulnerables, las negociaciones entre el Gobierno y la primera línea sindical nucleada en la CGT avanzaron en las últimas horas en la línea de consensuar el pago de un bono salarial obligatorio de alrededor de $ 5000 para los trabajadores privados y del sector público.

"Entre esta semana y la próxima va a estar definido", confiaron ayer a este diario fuentes de la cúpula de la central obrera que presiona para que el plus salarial alcance también (en un monto aún no resuelto) a beneficiarios de planes sociales y jubilados.

Desde la administración de Mauricio Macri confirmaron la existencia de esas discusiones, aunque evitaron anticipar detalles respecto del monto y los alcances definitivos del suplemento salarial. "Es una alternativa que se está analizando", comentaron desde el Ministerio de Producción y Trabajo, que encabeza Dante Sica. A su vez, entre los principales sectores empresarios admitieron que la idea del pago de un bono similar al fijado el diciembre del año pasado puede ser una solución ante las dificultades que atraviesan diversas actividades para hacer frente a una reapertura generalizada de paritarias.

En la conducción de la CGT coincidieron ayer en esa posición. "No se pueden renegociar aumentos con la economía parada", justificó ante El Cronista uno de los sindicalistas que participó ayer de la reunión con Sica y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para reclamar la declaración de la Emergencia Alimentaria (ver aparte). En ese encuentro, además de pedir al Gobierno que se amplifique la asistencia alimentaria a los sectores más vulnerables, la dirigencia gremial planteó la necesidad de que el plus salarial abarque también a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. "Puede ser o no el mismo monto, pero tiene que garantizarse un ingreso para todos", indicó el sindicalista.

La preocupación de la conducción de la CGT es la misma que deslizan en la Casa Rosada: la posibilidad de una profundización de la protesta social callejera. La foto del acampe que los grupos piqueteros más duros concretaron la noche del miércoles pasado frente al cartera de Stanley encendió todas las alarmas. "Hay que calmar los ánimos y dar respuestas a la situaciones urgentes. Eso es en lo que se está trabajando", comentaron fuentes gubernamentales a este diario.

Los alcances definitivos del bono salarial se terminarán de resolver en los próximos días. La intención de los gremios, que cuenta con un guiño de la administración de Cambiemos, es que el suplemento se ubique en un piso mínimo de $ 5000 y que su pago se concrete a más tardar durante el mes de octubre y sea de carácter obligatorio para el conjunto de los trabajadores del sector privado y personal del sector público.

Para ello, al igual que ocurrió con la bonificación también de $ 5000 establecida en diciembre del año pasado, su instrumentación se fijaría mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, según las fuentes consultadas, las partes discuten la alternativa de que el nuevo plus salarial pueda ser abonado por los empleadores en un o más tramos, de acuerdo con las posibilidades económicas de las respectivas empresas.