Avalan investigación de Qunita

La Cámara Federal porteña ratificó la validez de la investigación por supuestas irregularidades en las contrataciones del "Plan Qunita" y dejó en pie lo hecho hasta el momento por el juez federal Claudio Bonadio. La decisión se tomó el mismo día en que el ex jefe de Gabinete Anibal Fernández concurrió a los tribunales de Comodoro Py para notificarse del procesamiento dictado en su contra en la causa.

Fernández, el gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud Juan Manzur y el ex ministro de Salud de la Nación Daniel Gollán fueron procesados a raíz de las irregularidades detectadas en los contratos para la provisión de kits del plan Qunita. La causa por presuntas irregularidades en la compra de 140.000 kits para recién nacidos se inició por una denuncia de Graciela Ocaña.