Ausente con aviso: CFK se reunió con Urribarri y no fue a Comodoro Py

Tal como lo había anunciado el viernes, hoy la ex presidenta Cristina Kirchner no asistió a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la causa "Vialidad", que se llevó adelante en los Tribunales de Comodoro Py, porque tenía agendada una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, el también ex gobernador Sergio Urribarri.

Hoy se llevó adelante ante el Tribunal Oral Federal 2 la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, en el marco de la causa Vialidad, en la que se juzga a la ex presidenta por el supuesto direccionamiento de la obra pública durante su gobierno.

En su carácter de senadora, CFK hizo una presentación en la que detalló que el lunes 24 recibiría a Urribarri, "con motivo de una solicitud que éste le efectuara", según consta en el escrito al que accedió Télam. Es que la senadora tiene permiso para ausentarse de las audiencias que se realizan los lunes cuando justifique labor parlamentaria.

En este sentido, el viernes le había informado a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso que tenía en agenda una reunión con el ex gobernador.

En la sala de audiencias del subsuelo de los tribunales federales de Retiro sí estuvieron los demás acusados, entre ellos los detenidos ex ministro de Panificación, Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

Todos los acusados están procesados por supuesta asociación ilícita para cometer delitos como el direccionamiento a favor de las empresas del grupo Báez del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz.

Se trata de 52 obras en esa provincia que, según la acusación, se adjudicaron de manera direccionada al grupo Austral Construcciones, de Báez, y en muchos casos tuvieron sobreprecio o no fueron terminadas pese a que se abonaron en su totalidad.