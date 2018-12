Aún no se publicó en el Boletín Oficial, pero Triaca ya no está en funciones

Jorge Triaca dejó su cargo el viernes pasado según confirmaron a este medio desde su entorno, una salida envuelta en una serie de escándalos por la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y, en el último tiempo, por la circulación de videos en el que se ve a su chofer retirando bolsas de dinero.

Fuentes del Ministerio de Producción y Trabajo le confirmaron a El Cronista que el ex secretario de Trabajo no está en funciones desde el viernes pasado, aunque su salida todavía no fue oficializada en el Boletín Oficial. La publicación, aseguraron, todavía no tiene fecha.

Desde la cartera que conduce Dante Sica confirmaron que no hay designado un reemplazante, con lo que el área de Trabajo, luego de ser degradada de Ministerio a Secretaría, ahora ya no tiene responsable.

La salida de Triaca había sido anunciada en noviembre y, en ese momento, se confirmó que sería después del G20 debido al rol que había tenido el funcionario en el capítulo de diálogos de temas de trabajo. A pesar de eso, no se vio al ahora ex funcionario en Costa Salguero.