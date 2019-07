Aun con una suba anual del PBI de 3% por 10 años, el 15% de la población seguiría en la pobreza

De la "pobreza cero" a querer ser evaluado por la evolución del porcentaje de hogares que no llegan a cubrir sus necesidades básicas, con un 32% de inicio de gestión (del segundo trimestre de 2016). Ni una, ni otra: la pobreza se mantuvo con leves oscilaciones a lo largo de los años de Gobierno de Mauricio Macri en el 32%.

Las perspectivas no lucen alentadoras para los próximos años: aun si se alcanza una década de crecimiento económico ininterrumpido al 3% anual –un logro inédito-, es difícil que la proporción de pobres caiga debajo del 15%. Así surge de un estudio en profundidad sobre la pobreza, en particular de lo que consideran "crónica", elaborado por el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), CEDLAS (por los economistas Leonardo Gasparin, Leopoldo Tornarolli y Pablo Gluzzman de la Universidad de La Plata) y el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), en la que además se analizan los factores que ayudarían a salir de esta condición a las personas que no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Además, presentan una serie de propuestas concretas, con la evaluación pertinente, de llevar a cabo alguna de estas propuestas.

De hecho, estas mismas recomendaciones están siendo presentadas a los candidatos presidenciales. El primero fue Roberto Lavagna , que el martes se reunió con el CIPPEC: en ese encuentro hubo intercambios sobre algunos de los aspectos que el think tank considera clave para el desarrollo del país.

Tienen planeado encontrarse con los otros presidenciables, aunque aún sin fecha. Es que a reducción de la pobreza crónica es una de las "Metas Estratégicas para Transformar Argentina (META)", que conforman las recomendaciones de políticas públicas del CIPPEC.

Uno de los planteos que hizo ayer Gala Díaz Langou, directora de Protección Social del CIPPEC, en la presentación a periodistas del informe sobre pobreza crónica, es que les parecía que en general la discusión se volvía un tanto superficial, casi sólo de cuál era el porcentaje de la población que no llegaba a cubrir sus necesidades básicas.

En esa línea fue que desarrollaron el concepto de "pobreza crónica", que es básicamente el 10% de la población que es más vulnerable y tiene menos chances de salir de esa condición.

No obstante, una característica que identificaron es que en la incidencia histórica de la pobreza en la Argentina tiene un piso difícil de perforar: en los últimos 30 años, medida por ingresos, nunca fue menor a 25%.

"El crecimiento es condición necesaria pero no suficiente para erradicar la pobreza", agregó Díaz Langou. En diferentes ensayos que hicieron, con un crecimiento del PBI per cápita de 1%, la pobreza caería a 27% en cinco años (con respecto a 2018); a 24,5% en diez años y a 20% en 20 años. Por lo tanto "solo en un escenario de crecimiento sostenido a tasas altas durante dos décadas, la pobreza de ingresos quedaría reducida a un grupo poblacional pequeño".

Las complicaciones de salir de la pobreza

El trabajo analiza y caracteriza la realidad de las personas en situación de pobreza crónica, es decir, aquellas que pertenecen a hogares con menos probabilidad de esta condición incluso en períodos favorables para la economía.

Es que conocer qué nivel educativo tienen; qué edades; en dónde viven; y cómo se componen esas familias es crucial para diseñar políticas que logren revertir la pobreza crónica. Las principales características son:

- Edad: El 47,9% son niños menores de 15 años.

- Hogar: El tamaño promedio es de 6,1 personas, con un promedio de 2,5 niños menores de 12 años. El 43,4% tiene jefatura femenina.

- Condiciones habitacionales: El 98,5% accede a agua corriente; sólo 63,4% tiene baño con retrete con descarga de agua; 28,9% tiene acceso a cloacas.

- Educación: Casi el 70% tiene un nivel educativo bajo (menos de nueve años de educación). Sólo el 89,3% de los jóvenes entre 13 y 17 años asiste a la escuela; se eleva al 100% para jóvenes en situación de menor vulnerabilidad.

- Empleo: La mayoría de los adultos que se encuentran en situación de pobreza crónica trabaja. Sin embargo, su inserción en el mercado laboral se da en condiciones más precarias: un 35% declara no tener un trabajo fijo, y pocos tienen un empleo con derecho a jubilación (33%) y seguro de salud (36%). A su vez, la participación laboral es significativamente menor en el grupo de jóvenes y de mujeres que se encuentran en la pobreza crónica en comparación con el resto de la población.

"Una estrategia de erradicación de la pobreza podría articularse alrededor de tres ejes: el de garantía de ingresos a través del mercado de trabajo y la protección social; el de inversión en el desarrollo humano y el hábitat, y un eje transversal de institucionalidad y de financiamiento", sostuvo Gala Díaz Langou, directora del programa de Protección Social de CIPPEC.