Aún con críticas, el Gobierno logra apoyo al acuerdo con la UE y suma voceros privados

Bajó la espuma del anuncio del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Los ánimos ya están más calmados y, así como la alegría ya no lleva a las lágrimas, las críticas tampoco son irreconciliables.

En busca de incrementar la base de apoyo para el acuerdo y de aumentar los "voceros" con autoridad para poder explicar al público en general y a los empresarios en particular, el Ministerio de Producción y Trabajo realizó un encuentro con economistas de diferentes sectores para explicar los alcances del entendimiento.

En un encuentro comandado por la Secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, participaron Ricardo Carciofi (CIPPEC); Jorge Castro (Instituto Planeamiento Estratégico); Agustín D Attellis (Ágora Consultores); Marcelo Elizondo (consultor en negocios internacionales); José María Fanelli (UDESA); Bernardo Kosacoff (Universidad Torcuato Di Tella - UBA); Andrés López (Instituto Interdisciplinario de Economía Política) Soledad Pérez Duhalde (ABECEB); Martín Rapetti, (CIPPEC); Ricardo Rozemberg (Instituto de Estrategia Internacional de CERA); Gabriel Sánchez (Banco Interamericano de Desarrollo); Fausto Spotorno (Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados); Jorge Vasconcelos (IERAL - Fundación Mediterránea).

"Fue un encuentro muy productivo, explicaron algunos detalles, hubo varias consultas y la sensación que queda es que el acuerdo es mejor de lo que estimaba en un primer momento", explicó Fausto Spotorno. "Se discutió sobre el camino de liberalización en donde, una vez aprobado la UE abre inmediatamente y el Mercosur tiene un plazo de entre 10 a 15 años. Básicamente acá se habló de cupos, propiedad intelectual y las mejoras que significarían entrar a una mercado 30 veces más grande que la Argentina", agregó el economista a El Cronista.

En el encuentro también hubo presencia de economistas del otro lado de la denominada grieta. Un caso fue el Agustín D Attellis (Ágora Consultores]) quien, con críticas, también ponderó positivamente el encuentro. "La reunión muy buena y las intenciones de ellos también -por Bircher y su equipo- pero creo que la macro los condiciona y eso hace riesgoso avanzar con el acuerdo".

En conversación con este medio el economista que suele criticar la política del Gobierno nacional señaló que expuso sus "discrepancias" pero que entiende que no es responsabilidad de Bircher sino de una "falta coordinación" con otros sectores económicos del gobierno.

Aunque D Attellis señaló críticas, no las hace el acuerdo sino al modo en que llega la Argentina al mismo. "A mi me preocupa como llegamos porque no veo que los diferenciales de competitividad se vayan a revertir como el Gobierno pronostica. Tenemos problemas de competitividad estructurales que el acuerdo no los resuelve sino todo lo contrario y eso significaría sectores desprotegidos".

"Finalmente se habló mucho de los aspectos técnicos del acuerdo pero insisto a mí me preocupa la macro de fondo. porque con la política económica que tiene este gobierno el acuerdo se va a transformar en un acta de defunción", sentenció.