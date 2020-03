Asumió el nuevo directorio del Banco Ciudad

“Tras la aprobación casi por unanimidad y sin votos negativos de la Legislatura de la Ciudad para los candidatos al directorio del Banco Ciudad propuestos por el Poder Ejecutivo de CABA, fueron designados para la presidencia Guillermo Laje; en la vicepresidencia Fernando Elías; como vocales Delfina Rossi, Franco Moccia, Gastón Rossi y Nicolás Massot; y, a cargo de la sindicatura, Paula Villalba”, informaron desde la entidad.

El comunicado recuerda que Laje tiene una amplia trayectoria, de más de 30 años, en el sistema bancario. Inició su carrera en el BBVA Banco Francés, en el que llegó a desempeñarse como gerente de Marketing y de Banca de personas. Luego fue miembro del Comité Ejecutivo y Director de Banca Minorista y Seguros del Banco Galicia. Posteriormente fue Gerente General de Argencard S.A., Chairman y CEO de First Data South América y Director Ejecutivo del Banco Comafi. Durante los años 2016 y 2017, fue Representante Especial para Promoción Comercial en la Embajada de la República Argentina ante los Estados Unidos, en Washington D.C.

En la vicepresidencia continúa Fernando Elías, cargo que desempeña desde 2016. Elías es Licenciado en Relaciones Internacionales, ha ejercido diferentes funciones ejecutivas, tanto en el sector privado como público, y cuenta con experiencia de gestión en el mercado financiero.

Otro de los que renuevan mandato es Gastón Rossi, quien viene desempeñándose como director en el Ciudad desde 2016. Rossi es economista y profesor universitario, con amplia experiencia en la gestión pública, tanto a nivel nacional como provincial.

Como directores, se incorporan Franco Moccia, economista y ex ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, con trayectoria en el sistema financiero nacional e internacional; el ex diputado nacional Nicolás Massot, economista que previamente trabajara para el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires; y Delfina Rossi, economista con posgrados en Economía y Políticas Públicas, ex directora del Banco Nación.

Asimismo, la Contadora y ex diputada porteña Paula Villalba ocupará el puesto de síndico en el Banco Ciudad, actividad que ya ha desempeñado en Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), entre otras experiencias laborales relacionadas con la fiscalización de la administración de empresas y organismos públicos.



En la audiencia pública de la Legislatura porteña, instancia previa para la designación de las nuevas autoridades del Banco que tuvo lugar el 18 de febrero pasado, los miembros del directorio coincidieron en proponer una ampliación del sistema bancario a zonas vulnerables del distrito para avanzar con la inclusión financiera y continuar con el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Durante esta instancia, Guillermo Laje sostuvo que mantendrán "la vara alta que deja el actual directorio" del Ciudad, al tiempo que destacó la importancia del rol anticíclico de la banca pública, “como ser banca testigo de la tasa de interés” y en la búsqueda de condiciones, plazos y tasas que ayuden a las PyMEs .

También destacó la relevancia de "tener presencia donde la banca privada no llega" y de incorporar los análisis de riesgos ambientales y sociales en línea con las normas internacionales actuales.

Por su parte, Fernando Elías hizo foco en la problemática del bajo nivel de bancarización de nuestro país y enfatizó la importancia de continuar y profundizar las iniciativas del Banco en pos de una mayor inclusión financiera. Gastón Rossi adelantó, para su segundo mandato, los objetivos de "aumentar la inversión en tecnología en pos de generar la mejor experiencia de clientes, y la presencia femenina en cargos gerenciales".

A su vez, Delfina Rossi recordó que su paso por el Banco Nación le "permitió comprender la necesidad de aportar desde una banca pública" y dijo que buscará "estar a la altura de las demandas sociales del feminismo y de la lucha por el medio ambiente".

Por su parte, Nicolás Massot auguró "una banca de desarrollo con énfasis social"; mientras que Franco Moccia destacó al Banco Ciudad como ejemplo de empresa pública: “El Banco Ciudad es una muestra de que se puede gestionar un organismo público de calidad, rentable y con un fuerte rol social”.