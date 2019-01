Asumió Maduro y Macri lo criticó: “No es la víctima, es el victimario”

El presidente argentino, Mauricio Macri, aprovechó el inicio del nuevo mandato de Nicolás Maduro para criticarlo con dureza. Mientras el venezolano tomaba posesión, el argentino salió al cruce en su cuenta de Twitter.

En primer lugar, escribió “el victimario que se victimiza. Nicolás Maduro hoy intenta burlarse de la democracia. Los venezolanos lo saben, el mundo lo sabe. Venezuela vive bajo una dictadura”.

EL VICTIMARIO QUE SE VICTIMIZA. Nicolás Maduro hoy intenta burlarse de la democracia. Los venezolanos lo saben, el mundo lo sabe. Venezuela vive bajo una dictadura. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 10 de enero de 2019

El venezolano se había referido con dureza a Macri, y lo calificó como juzgó “el señor destructor de la Argentina”.

Macri escribió un segundo tuit, en donde se refiere a las falencias en el acto electoral. Sostiene “no importa cuántos trucos intente para perpetuarse en el poder, su investidura como presidente ahora carece de la autoridad de las urnas y también de credibilidad internacional”.

No importa cuántos trucos intente para perpetuarse en el poder, su investidura como Presidente ahora carece de la autoridad de las urnas y también de credibilidad internacional. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 10 de enero de 2019

Por último, volvió recordar que no reconocen al gobierno que asumió: “Su poder no es auténtico, aunque trata de escabullirse en la victimización. Maduro se presenta como el presidente perseguido. Pero él no es la víctima, Maduro es el victimario. #NoTeReconocemos”.

Su poder no es auténtico, aunque trata de escabullirse en la victimización. Maduro se presenta como el presidente perseguido. Pero él no es la víctima, Maduro es el victimario. #NoTeReconocemos — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 10 de enero de 2019

De hecho, la mayoría de los países de la región tampoco lo reconocen. Casi todos los países del grupo de Lima –Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Brasil, Chile, Guyana, Santa Lucía, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú– lo han manifestado la semana pasada. La única excepción fue México.

A la asunción solo fueron cuatro mandatarios extranjeros: los de Bolivia, El Salvador, Honduras y Cuba.

Mientras tanto, Ecuador y Paraguay retiraron a sus embajadores en Caracas.