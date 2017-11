Asumen Cristina y otros 23 senadores

El Senado le tomará juramento a los 24 nuevos legisladores nacionales electos en los comicios de octubre para integrar la Cámara alta, quienes asumirán en sus bancas el 10 de diciembre.

La sesión especial fue convocada para las 10.30 para dar cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento de la Cámara, que indica que los senadores deben jurar el 29 de noviembre de cada año de renovación. Los 24 nuevos senadores electos por las provincias de Buenos Aires, Formosa, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Jujuy, La Rioja y Misiones (tres por cada una) serán llamados a prestar juramento por orden alfabético de provincias y de nombres.

Entre ellos hay tres ex presidentes: Cristina Fernández de Kirchner, electa por la minoría en Buenos Aires; Adolfo Rodríguez Saá, por la mayoría en San Luis, y Carlos Menem, por la minoría en La Rioja. No obstante, el foco estará puesto en la ex mandataria debido a la tensión de su espacio político con el resto del peronismo, incluido el jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto. También, entre otros, prestarán juramento los dos senadores por la mayoría de la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich y Gladys González, de Cambiemos.