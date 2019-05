Asís: "El que quiere 'Plan V' es Wall Street, no el círculo rojo"

El escritor Jorge Asís dijo que "no sabe" si Mauricio Macri irá finalmente por su reelección y afirmó que el Plan V es impulsado por Wall Street.

"Quien no se si va a ser candidato es el Presidente. No puede estar cotidianamente esmerilado por tipos que hablan del Plan V, que no son los del 'Círculo Rojo', son los de Wall Street", lanzó en una entrevista en el programa Nada Personal, que se emite por Canal 9.

Y continuó: "Primer gran error de Macri: no puede estar al frente de una crisis de esta magnitud y simultáneamente ser el candidato. Una de las dos cosas puede hacerla bien, las dos no. Se estalla solo."

En esa línea, el escritor evaluó que María Eugenia Vidal no sería una continuidad de la línea del actual presidente.

"No es 'si no es uno, es otro'. Es totalmente distinto. El macrismo se agota en Macri. Podría haber una continuidad si Macri estuviera fuerte y eligiera a su sucesor. Pero esto no es así", analizó.