Así quedó el Gabinete, tras el decreto con los nuevos ministerios

A pesar de que todavía no está disponible la primera sección del Boletín Oficial de hoy, El Cronista tuvo acceso al decreto en el que se oficializará la modificación de la estructura del Gabinete anunciada por Mauricio Macri el lunes pasado.

El documento (que se puede consultar completo al final de esta nota), tiene fecha de hoy. Se trata del decreto 801/2018.

Fuentes del Boletín Oficial le dijeron a este medio que "durante el día de hoy" debería publicarse el decreto en la web. Si esto no sucede no se considera publicado, ya que no hay una versión en papel.

De acuerdo con lo difundido por la administración nacional, los Ministerios son diez y quedarían de la siguiente manera:

- Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Marcos Peña, que ahora quedará secundado por Andrés Ibarra. Reabsorberá el Ministerio de Modernización, el Sistema Federal de Medios Públicos y el Plan Belgrano.

- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, comandado por Rogelio Frigerio.

- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de Jorge Faurie.

- Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad.

- Ministerio de Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne. Este ministerio absorbe el Ministerio de Enegía, que baja su rango a secretaría de Estado y seguirá comandada por Javier Iguacel.

- Ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica. Este ministerio absorbe los anteriores ministerios de Trabajo y de Agroindustria, que pasan a ser secretarías a cargo de Jorge Triaca y Luis Miguel Etchevehere, respectivamente.

- Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich.

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Germán Garavano.

- Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

- Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley. Esta cartera absorbe la parte de la seguridad social antes a cargo del Ministerio de Trabajo y también al Ministerio de Salud, que pasa a ser secretaría y por ahora estaría a cargo de Adolfo Rubinstein.

- Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a cargo de Alejandro Finocchiaro. Los ministerios de Cultura y Ciencia y Tecnología pasarán a ser secretarías y estarán a cargo de Pablo Avelluto y Lino Barañao.

A su vez, oficializa que, en el ámbito de la Presidencia de la Nación, quedarán tres secretarías:

- General, con rango de ministerio.

- Legal y Técnica, con rango de ministerio.

- de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina.

Los únicos dos ministerios que no son nombrados en el texto del decreto son Turismo y Ambiente, que no se aclara en dónde quedan en la nueva estructura organizativa.

El decreto lleva la firma de todo el gabinete anterior: Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Jorge Faurie, Oscar Aguad, Nicolás Dujovne, Dante Sica, Luis Miguel Etchevehere, Gustavo Santos, Guillermo Dietrich, Germán Garavano, Patricia Bullrich, Jorge Triaca, Carolina Stanley, Adolfo Rubinstein, Alejandro Finocchiaro, Lino Barañao, Pablo Avelluto, Sergio Bergman, Andrés Ibarra y Javier Iguacel.