Así está afectando el coronavirus a los principales mercados de Argentina

Argentina es uno de los países que más ha visto golpeados sus mercados desde el inicio de la pandemia del coronavirus en América Latina. Según ha dado a conocer el Fondo Monetario Internacional (FMI), la nación sudamericana es el líder de endeudamiento en la región, por lo que corre en la actualidad para reestructurarla y zafar de una nueva cesión de pagos, como en 2002.

La información en tierra argentina es que el gobierno ofreció a sus acreedores privados una disminución de hasta 62% en el pago de intereses. La deuda externa es cercana a los 70 000 millones de dólares, mientras que con el FMI mantiene una deuda de 44 000 millones de dólares.

Según han dado a conocer varios sectores del mercado argentino, la situación actual es “delicada y parece profundizarse día a día”. El aislamiento ha producido que varios sectores de la economía y la población se vean sumamente afectados y comprometidos financieramente.

Basta consultar un informe de la Cámara de Industria de Servicios de Software (CESSI), que revela que hasta un 88% del sector ha sido impactado negativamente a partir de la pandemia del coronavirus, por la caída de diferentes actividades económicas de las que es proveedora la industria del software.

Uno de los mercados que han sufrido con las restricciones es el de los juegos. Siendo un país con alto consumo de este tipo de entretenimiento, quienes se han visto beneficiados son los proveedores de juego ilegal. “Es imposible frenar el juego ilegal por Internet. Es como querer desagotar un río con una cuchara. Argentina no tiene las condiciones ni el personal capacitado para frenarlo”, explica Marcelo Iglesias presidente de la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerenses, (CAOLAB).

Muchos de los proveedores de juegos de casino online Argentina están dentro de la categoría PyMes, por lo que no recibien ayuda del estado para sobrellevar los efectos económicos de esta etapa de aislamiento. Se han detectado hasta el momento 1.122 páginas web de apuestas de juegos y 683 páginas web de promoción de juego, según Victor Rodriguez de bestonlinecasino.com.

En lo que respecta a la situación argentina en comparación a los demás mercados financieros, el panorama es más que complicado. Mientras en Wall Street se consiguió durante la última semana una recuperación de entre el 10 y 13 por ciento en promedio, las acciones argentinas (medidas en dólares) siguieron estabilizadas y los bonos soberanos profundizaron las pérdidas.

“A grandes rasgos, en acciones dejamos de caer básicamente porque el humor de afuera mejoró mucho, pero acá lo que falta de verdad es que se resuelva la deuda con ley de Nueva York. Para eso, primero necesitamos la oferta oficial y que se empiece a negociar en firme sobre algo. Por ahora no veo nuevas caídas, pero tampoco rápida recuperación hasta no tener resuelta la deuda”, explicó en entrevista con Infobae Ariel Sbdar, Head of Strategy en Banco Industrial (BIND).

En Argentina, la renta local fija continúa padeciendo las consecuencias de la postergación de pagos en dólares de los bonos ley local. A partir de ello, diferentes calificadoras de riesgo rebajaron la calificación del país. Así también, los precios de los títulos públicos de cualquier legislación están ajustándose a la nueva calificación.