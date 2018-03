Asesora de Hillary Clinton asegura que visita de Obama será "gran gesto de confianza" a Macri

“La Argentina puede considerarse orgullosa de tener este tipo de contactos con nuestro país”. Lo dice Julissa Reynoso, co-directora del Comité de Trabajo para América Latina de Hillary Clinton, aspirante demócrata a suceder Barack Obama en la Casa Blanca, y habla sobre la próxima visita del presidente de los Estados Unidos a Buenos Aires.

Para Reynoso, la anunciada gira “es un gran gesto de confianza a la administración del presidente Macri”. Y apostó a que habrá “una agenda bastante amplia para avanzar en temas que estuvieron congelados los últimos años”.

Reynoso es abogada graduada en Harvard y conoce bien la región: fue durante tres años embajadora de los Estados Unidos en Uruguay (2012-2014) y trabajó como secretaria adjunta para América Central, el Caribe y Cuba en el Departamento de Estado cuando Hillary fue su conductora (2009-2013). En esa órbita colaboró en el proceso de apertura hacia Cuba.

En una charla telefónica con Cronista.com, aportó su visión desde el sector privado –ya que trabaja ahora en el estudio jurídico Chadbourne- y desde un lugar que puede anticipar cómo serán las relaciones de EE.UU. con la región en caso de una victoria presidencial de Clinton este año.

“Estuve en el gobierno más de 5 años –relata-, y ahora estoy en el sector privado, pero conozco bien el proceso interno de decisiones para determinar qué países son merecedores o son viables de tener una visita presidencial. Son pocas las visitas que se hicieron a América del Sur: Obama solo ha visitado a Brasil, Colombia y Chile, y dado que este es su último año de gestión imagino que puede ser el último viaje a América del Sur, y que pueda venir a la Argentina es un gran gesto de confianza a la administración del presidente Macri. E imagino que habrá una agenda bastante amplia para avanzar en varios temas que han estado congelados estos últimos años, en particular los temas comerciales y económicos del país, pero también los temas políticos e internacionales importantes para el Presidente”.

Insistió en que “Argentina puede considerarse orgullosa de tener este tipo de contacto con nuestro país, porque es un gesto de apoyo que no es común. Y obviamente se dará dentro del contexto de una visita del presidente Obama a Cuba que será histórica”.

-¿A qué se refiere puntualmente con los “temas congelados”?

-Ya no pertenezco al gobierno, pero puedo especular. Es algo que en realidad se debe consultar a la Embajada. Hubo proyectos de acceso al mercado americano y de acceso al mercado argentino que han estado congelados, particularmente en el área de agricultura. No hay un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos, pero sí se pueden abrir mercados particulares que pueden tener un impacto positivo en las economías de nuestros países. Hemos avanzado bastante con Chile y Uruguay, y con Argentina no. Los problemas políticos de los países no ayudan a poder avanzar en esos temas. Pero hay ahora un nuevo gesto político y económico.

-El tema agricultura justamente es uno de los temas históricamente complicados en la relación comercial con Estados Unidos, por el perfil económico de ambos países…

-En el gobierno estadounidense hay mucho interés en avanzar en la relación bilateral. He estado en Uruguay 3 años y tuvimos una situación complicada con el asunto de los cítricos uruguayos, un caso similar al de los limones de Argentina. Fue un proceso de casi 20 años la apertura de los cítricos uruguayos para ser exportados a Estados Unidos. Ustedes tienen la misma petición. No sé cuál es la opinión actual del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pero imagino que hay un interés en tratar de avanzar con esos temas. El Departamento tiene un equipo de trabajo muy importante, que conoce bastante la agricultura argentina y si hay un espacio para avanzar se hará. Y veo un gran interés del gobierno de Macri también, por lo menos en una revisión de ese proceso, en un análisis profundo del tema.

-¿Por qué a la Argentina le convendría mejorar la relación comercial con Estados Unidos?

-Un problema para la Argentina es el cambio de la demanda de sus principales socios comerciales, principalmente por las dificultades de Brasil, y del comercio con Asia dada la situación en China. Creo que el mercado americano, las relaciones comerciales con Estados Unidos, pueden ser importantes como alternativa dentro de ese nuevo esquema, para mantener esos flujos. Un vínculo con Estados Unidos, que es un país más estable que, por ejemplo Brasil o China. También será un reto ver si por fin los miembros del Mercosur avanzan en un acuerdo comercial con la Unión Europea, lo cual también ayudará a los exportadores argentinos.