Aseguran que fondos del Presupuesto no cubren obras públicas ya ejecutadas

El ministro de Transporte Guillermo Dietrich dará un informe a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de Contratos de Participación Público Privada (PPP) sobre el grado de avance en las negociaciones de estos contratos, la joya de la corona con la que el Gobierno buscará mantener la actividad de la construcción. Sin embargo, y aunque en el proyecto de presupuesto 2019 se agregaron 30 obras respecto de las presupuestadas bajo el modelo PPP en 2018, los privados desconfían de la viabilidad que tendrán en 2019.

"Según nuestras estimaciones el año que viene será muy complejo para la actividad", explicaron desde una constructora. En medio de la crisis de los "Cuadernos K", que hizo que hubiera una especia de acefalía en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) porque había que renovar autoridades y nadie quería ocupar los principales sillones de la entidad y que, además, se suspendiera la conferencia anual, aparecieron los datos del Presupuesto 2019 y los datos terminaron de frenar a la activada.

"Nuestros números señalan que medido en moneda constante los fondos establecidos en el Presupuesto para el año que viene son la mitad de los establecidos para este año que ya venían cayendo respecto del 2017 (N del R: no se habían ajustado por inflación). En este contexto, no sólo creemos que casi no vamos a ver licitaciones nuevas el año que viene sino que creemos que tampoco va a alcanzar para pagar lo que está en ejecución", explicaron desde la entidad.

En este punto, el temor de las compañías dedicadas a las obras públicas es que en un contexto de alta inflación no se reconozca la readecuación de precios o que se haga muy tarde y queden descalzadas.

Respecto a este punto, los privados señalan que aunque se mantienen las tardanzas y los retrasos, el Gobierno no pisó los pagos. Sin embargo, que con las tasas actuales la ampliación de los plazos de pagos significa que tengan que financiarse en los bancos lo que encarece toda la operatoria.

"Nosotros sabemos que el Gobierno está volcado a los PPP pero el contexto internacional tampoco ayuda. No sabemos todavía cómo va a funcionar el fideicomiso y en este escenario financiero mundial no los vemos muy viables. En este panorama, salvo que el escenario cambie radicalmente, va a ser muy complejo". agregaron.

La otra "pata" en este sector es la UOCRA, que viene reclamando un fuerte freno de la obra privada y que ahora se le suma la obra pública. En una reunión, Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, aseguró que en los dos últimos meses se habían perdido 25.000 puestos de trabajo en la construcción.

Como último dato que muestra el parate que tiene la industria es que ayer se conoció el Indice Construya, el indicador que monitorea el nivel de venta de los insumos principales para el sector y que volvió a mostrar una caída.

Durante septiembre cayó 14,4% la venta a proveedores y contra agosto de este año, se registró un retroceso de 1,09 por ciento.