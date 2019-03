Artana: "Exageraron la política monetaria para poder recuperar la confianza"

Daniel Artana, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), abogó por reformas estructurales que terminen con el "exceso de empleo público, que es uno de los más altos del mundo, al nivel de Francia y los Países Escandinavos".

- ¿Van a alcanzar los u$s 9600 millones del Fondo para evitar una dolarización nociva al acercarse las elecciones?

- Siempre en la Argentina en un período electoral aumenta la compra de dólares. Ocurrió incluso en 2015, restringido porque había cepo. Hay además depósitos en pesos que han aumentado y que pueden decidir dolarizarse en un escenario de incertidumbre. Nadie sabe bien cuánto se puede dolarizar. Va a depender de cómo vengan las encuestas, de cómo venga la economía en general, de numerosos factores. Una cuenta que se puede hacer es mirar cuánto aumentaron los depósitos a plazo fijo. Esa cuenta hay que hacerla ajustada por inflación. Desde agosto o septiembre del año pasado, han crecido el equivalente a $ 4000 millones o $ 5000 millones. Hay gente que hace la cuenta en pesos nominales y le da más, pero la gente demanda las cosas en términos reales en la Argentina. O sea que hay $ 4000 o $ 5000 millones que pueden ir al dólar. Después hay vencimiento de Letras del Tesoro en pesos por alrededor de $ 8000 millones o $ 9000. Supongamos que pasa a dólares la mitad. Habría una demanda de unos u$s 10.000 millones. Por el otro lado, tengo los $ 9600 que va a vender el Tesoro y además el incremento de los dólares de la cosecha. Más o menos parecería que hay una oferta de dólares suficientes. Pero es muy difícil proyectar cuál va a ser la demanda de dólares. Si va a alcanzar o no, veremos.

- ¿El esquema que quedó planteado puede ayudar a reducir la volatilidad en el mercado cambiario?

- No va a ayudar a reducir la volatilidad. Porque si yo tengo 10 el lunes en la demanda y 10 el martes en la oferta, el tipo de cambio va a variar. Volatilidad va a haber. Además, la inflación es alta. Y anunciaron un apretón monetario que va a tener consecuencias sobre la recuperación, algo le va a restar a la mejora de la economía.

- ¿La inflación tiene un origen monetario? ¿Cuánto pesaron las tarifas y el precio de la carne?

- La inflación siempre tiene un origen monetario. Pero tiene un canal de transmisión de distinto con tipo de cambio flotante que con tipo de cambio fijo. Además, uno tiene el fenómeno de inercia. Venimos de un apretón monetario sobre el final y eso tiene un efecto en la política monetaria, en todos los países del mundo, que se siente con alguna demora de meses. Que haya habido un apretón monetario y que la inflación haya dado más alto de lo que se esperaba, no quiere decir que la inflación no tenga un origen monetario. En eso hay una gran confusión en la Argentina. Lo de tarifas y la carne explica lo que pasa en un mes, pero no explica una tendencia inflacionaria. Mete ruido en el índice.

- ¿Coincide con la política monetaria dura del Gobierno?

- Lo que han hecho con la política monetaria dura me parece una exageración, pero tuvieron que hacerlo para ganar la credibilidad que perdieron por haber hecho las cosas mal antes.

- ¿Qué opina del ritmo de baja del gasto público?

- A nivel nacional, el gasto primario ha bajado en lo que entre comillas era más fácil de bajar que era el gasto en subsidios y en inversión pública. Pero la Argentina lo que tiene que dar en algún momento es la discusión de cómo baja a fondo el gasto corriente. Y el gasto corriente es empleo y las jubilaciones, que son temas políticamente difíciles. Habrá que discutir qué sistema jubilatorio queremos tener y si Argentina puede tener el exceso de empleo público que cualquier comparación internacional dice que tenemos. Esto no quiere decir "echarlos a la calle", no quiere decir eso. Es pensar dónde queremos ir, cómo vamos, a qué velocidad vamos. La relación empleo público vs. empleo total es la más altas del mundo. Sólo comparable con países que tienen presiones tributarias más alta de la nuestra: Francia y los Países Escandinavos. ¿Vamos a poder cobrar los impuestos que cobran ellos porque van a recibir las prestaciones que se reciben esos países? Pienso que la gente no va a querer. Entonces hay que bajar ese gasto.

- ¿Hay peligro de default?

- No. Primero hay un error oficial en cómo se cuenta la deuda. El Gobierno publicó un parte oficial en el tercer trimestre del año pasado de 95% del PBI. Tomó la deuda y la valorizó al tipo de cambio de septiembre de $ 42, y lo dividen por el PBI nominal del año previo. Eso sube la deuda respecto de la realidad 10 puntos del PBI. Pero además ese trimestre era tipo de cambio muy alto. Si tomo algo más razonable a diciembre va a ser 80% del PBI, de los cuales 20% los tiene el Banco Central lo cual es un asiento contable. Quedan 60%, de los cuales un poco más de 10% los tiene la ANSeS, que se renuevan fácil.

- ¿Por qué los bonos tienen un nivel de riesgo país de más de 700 puntos?

- En parte por la incertidumbre electoral. Más allá de que sea injusto, la gente interpreta que si Cristina gana, va a hacer un default. Si gana alguien más razonable bajará el riesgo país, pero igual quedará un riesgo país. Supongamos que gana Macri y baja a 500 puntos. Igual sería siendo mucho más alto que Brasil y eso es porque ya no tenemos baja deuda, no tenemos una deuda altísima, pero ya no tenemos margen para hacer lo que hizo Macri en sus dos primeros años, que es colocar títulos afuera. Por lo tanto hay que seguir mejorando los números fiscales. Creo que hay un gran escepticismo sobre la habilidad de nuestra clase dirigente de entender que hay que ponerle de una vez por todo el cascabel al gato del problema fiscal de la Argentina.

- Ya con Macri no vinieron inversiones que se esperaban...

- Las inversiones no vienen al país porque ha tenido una gran volatilidad macroeconómica. En un proyecto de inversión a 10 años en la Argentina, se sabe que va a atravesar dos megacrisis por los menos. Ordenar la macro es lo necesario para que vengan inversiones. Me faltan por lo menos 2,5 puntos de mejora. Después vendrá la reforma tributaria y otras cuestiones. La madre de todos los problemas es que tenemos un déficit fiscal que es inconsistente con nuestra capacidad de financiarnos en el mercado. Ni siquiera digo que no hay que tener déficit. El problema es que no tenemos mercado de capitales que lo pueda financiar.