Artana: “El desembolso del FMI es clave para asegurar que los dólares van a estar”

Tras la primera semana del ministro Hernán Lacunza a cargo del ministerio de Hacienda y la nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el país, el economista y titular de FIEL, Daniel Artana, sostuvo hoy que la “Argentina aparentemente ha cumplido las metas” pero “la duda que hay es cómo sigue la película”. En tanto, aseveró que “es altamente probable el desembolso”, porque “es clave para asegurar que los dólares van a estar”.

Con respecto a la misión del FMI, el economista explicó que “estaba previsto que viniera en estos días para revisar el cumplimiento de las metas fiscales al segundo trimestre del año y revisar cómo sigue el programa económico hacia adelante”. En tal sentido, aseguró que “esa revisión es necesaria para someter al directorio la aprobación del desembolso de alrededor de u$s 5400 millones previstos para la primer semana de octubre”.

Según reveló Artana, “Argentina aparentemente ha cumplido las metas” pero “la duda que hay es cómo sigue la película”. “Quizás los objetivos fiscales del tercer y cuarto trimestre no se cumplen. El ministro Hernán Lacunza dijo que se van a cumplir”, relató el economista aunque aseveró que “es altamente probable el desembolso. Es clave para asegurar que los dólares van a estar”.

“Estas declaraciones del ministro van en la línea de generar calma después de una nueva devaluación importante. Las reservas están para ser usadas pero sería bueno que no se usen, o que se usen nada más que para hacer frente a los vencimientos de deuda”, aseguró Artana al respecto de la frase de Lacunza sobre que “las reservas están para ser usadas”.

“El Banco Central vendió pocas reservas. Si se van usando solamente cuando no se renuevan los vencimientos cortos de deuda la cosa va más o menos bien”, completó el titular de FIEL.

Para Artana “hay una discusión tribunera en el marco de una elección” respecto al acuerdo porque “hay una preocupación por la oposición respecto de los vencimientos del Fondo del 22-23 cuando en realidad tendrías que explicarnos cómo vas a pagar el 20-21”.

“El Fondo le prestó plaza a la Argentina en el contexto en el que no había mucho financiamiento, la plata se fue usando para pagar vencimientos de deuda. No es que se la prestó a Macri”, detalló el economista y explicó que “la Argentina siempre cumplió con sus compromisos con el Fondo”.

“No es sorprendente que se sienten a hablar, lo importante es armar algo que cierre”, consideró el economista al respecto de las reuniones entre los distintos referentes económicos y el organismo de crédito internacional.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en el país para continuar con la revisión de las cuentas del Estado Nacional y además para reunirse con los referentes económicos del Frente de Todos.

Los representantes del Fondo seguirán revisando las cuentas públicas tras haberse entrevistado el sábado con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, en un primer contacto con las autoridades argentinas.

Luego del encuentro, el ministro de Hacienda aseguró que desde el Gobierno se cumplió con todo el acuerdo con el FMI y no hay motivos para que no se entregue el desembolso (de u$s 5.400 millones) que está previsto para septiembre.