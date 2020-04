Arroyo advirtió sobre la "situación social crítica" como consecuencia de la cuarentena

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ratificó hoy que la cuarentena complica "la situación social", que ya "es realmente crítica" y genera "tensión y dificultad" en los grandes centros urbanos, a la vez que destacó que el Gobierno puede "contener" este contexto gracias a la "gran red social" que integran organizaciones sociales, iglesias y escuelas.

"La situación social es realmente crítica, antes del inicio de la pandemia teníamos 8 millones de personas que requieren asistencia alimentaria y en 15 días pasamos a 11 millones. Todo eso genera tensión y dificultad", sostuvo el funcionario nacional.

En diálogo con Radio Continental, el integrante del Gabinete puso de relieve que "en la Argentina hay una gran red social".

"Hay una historia de profecías de explosión del conurbano que no se han cumplido y no es porque no haya problemas, sino por la gran red social de organizaciones sociales, iglesias y escuelas que hay para contener una situación crítica", remarcó.

El ex diputado nacional afirmó que "la reconstrucción de Argentina viene de abajo hacia arriba" y, en ese sentido, se refirió a la frustrada compra de alimentos con precios mayores a los fijados por el Gobierno.

"El modelo de compra centralizada hay que ir sacándolo y darle más lugar a las familias, los que organizan los comedores, a los comités que trabajan en los distritos. El Estado no puede comprar 12 millones de kilos de alimentos. Hay que fomentar el desarrollo local, que cada uno compre en su barrio y que se fomente la compra de alimentos frescos, que hacen a la buena alimentación", concluyó.