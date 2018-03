Arroyo Salgado: "No tengo dudas de que Nisman fue víctima de homicidio"

Tras los homenajes que se hicieron el lunes a la memoria Alberto Nisman, el fallecido fiscal de la UFI-AMIA que había denunciado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento del ataque contra la mutual judía, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa y madre de sus hijas, insistió ayer en que no tiene "ninguna duda" de que su muerte "se trató de un magnicidio".

Al respecto, la magistrada señaló que la situación está "inevitablemente relacionada" con la investigación que realizaba del atentado a la AMIA, ocurrido en 1994. "No tengo ninguna duda de que se trató de un magnicidio", indicó la mujer, quien manifestó que "Alberto fue víctima de un homicidio que estuvo relacionado con su función", en línea con lo que expresaron el lunes los principales oradores del homenaje que organizó la DAIA a la que asistió la madre de Nisman.

Arroyo Salgado, quien está de viaje por Europa con las dos hijas del fiscal, dijo percibir un avance en la investigación y manifestó esperar "que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias".

En diálogo con radio Mitre, la jueza federal de San Isidro contó: "No bien me enteré que la muerte de Alberto había sido consecuencia de un disparo de arma de fuego, no tuve dudas que lo habían matado". Al respecto, sostuvo que en el expediente que ahora lleva la jueza de Instrucción Fabiana Palmaghini "hay suficientes elementos de prueba" que cree que, "valorados en forma integral y en su conjunto, demuestran que Alberto fue víctima de un homicidio que estuvo relacionado con su función".

"Por eso no tengo ninguna duda de que se trató de un magnicidio, aún cuando ni la fiscal (Viviana Fein) ni la jueza han incorporado ni valorado otros elementos de prueba que están en el expediente, que anunciaban de algún modo esto", detalló Arroyo Salgado.