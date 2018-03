Arribas presentó documentación con extracto de su cuenta suiza

La defensa del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, presentó hoy a la Justicia el mail que le envió el banco Credit Suisse, autenticado por escribana, asegurando que en su cuenta bancaria en Suiza ingresaron u$s 70.475 y no casi 600 mil.

Fuentes judiciales informaron hoy que el documento en el juzgado federal 6 fue aportado por el abogado defensor Alejandro Pérez Chada, quien antes defendió al presidente Mauricio Macri en la causa de las escuchas ilegales; a la vicepresidenta Gabriela Michetti; y al director de la Aduana, Juan Gómez Centurión.



En el correo electrónico del Credit Suisse, enviado por la oficial bancaria Esther Diberardino, se informa a Arribas que “a pedido suyo” se le comunica que el 26 de septiembre de 2013 “se acreditó únicamente” el monto de u$s 70.475 provenientes de una cuenta de la firma RFY Import & Export Limited.

Esa sociedad pertenecía al cambista brasileño Leonardo Meirelles, que confesó a la Justicia de su país haber pagado coimas a políticos en el escándalo de corrupción denominado ‘Lava Jato‘ en que está involucrado el gigante de la construcción Odebrecht.

El correo electrónico del Credit Suisse, además, aseguró que “no recibimos ni fueron acreditados” otras tres transferencias de RFY Import & Export Limited por u$s 154.666 el mismo día 25 de septiembre, así como tampoco u$s 120.352, u$s 90.000, y u$s 159.000 dos días más tarde.

A la copia impresa de aquel mail, la defensa sumó la autenticación notarial confeccionada, el martes 25 en la sede de la AFI de la calle porteña 25 de mayo número 11, por la escribana porteña Astrid Rosana Galina.

Arribas viene asegurando que cobró u$s 75.000 en su cuenta del Credit Suisse de Lugano, Suiza, por la venta de un departamento en la ciudad de San Pablo, Brasil, donde vivió los últimos ocho años y se dedicó a la intermediación en la compra-venta de futbolistas.

El fiscal federal Federico Delgado imputó bajo la sospecha de haber recibido coimas de parte de la constructora brasileña pero Arribas negó ‘rotundamente cualquier relación‘ con el caso de corrupción y con Odebrecht, Meirelles y otro ’arrepentido’ Alberto Youssef.

La semana pasada, el presidente Mauricio Macri calificó todo de ‘un cuento‘ al sostener que fue una "coincidencia" que el comprador de un departamento que era de Arribas usara “en la transacción a un cambista importante, un señor que tiene miles de clientes, no uno, entre los cuales también está Odebrecht”.