Arribas: patrimonio de $ 126 millones

El titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas, declaró una fortuna de $ 126,6 millones, en la que lo que más pesa son sus participaciones en tres sociedades brasileñas y sus cuentas en el exterior, en particular en Suiza.

Entre sus bienes, en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, se destacan entre los inmuebles del amigo del presidente Mauricio Macri (al punto que le alquila el departamento al Presidente) una casa y un terreno en San Martín de Los Andes valuados en total en casi $ 1,7 millones; dos departamentos en la ciudad de Buenos Aires por un total de $ 7,2 millones; y otra casa y cuatro departamentos en Brasil por un total de $ 14,4 millones, lo que hace un total de más de $ 23 millones en inmuebles. Leonardo Meirelles, el arrepentido del Lava Jato, denunció que el jefe de la ex Side habría recibido u$s 850.000 en coimas. El "Señor 5" sólo admitió un pago por la venta de un inmueble, para luego ser sobreseído por el juez Rodolfo Canicoba Corral.

Por otra parte, Arribas declara $ 323.342 en una cuenta corriente en la Argentina. Pero tiene mucha más plata depositada afuera: $ 596.896 en Brasil y un total de $ 41.951.487 (unos u$s 2,62 millones, a la valuación que usó para contabilizar sus dólares en efectivo) en dos cuentas en Suiza. El jefe de los espías tiene además un total valuado en casi $ 52 millones en participaciones en el desarrollo inmobiliario Sao Jose

($ 3,79 millones) y las empresas GHA Neg e Adm de Bens Ltda ($ 48,1 millones) y Soccer Player Agencia Esportiv ($ 84.800), todas de Brasil.

Además, el ex representante de futbolistas posee un auto valuado en $ 366.600 (si bien el año pasado había constado un Porche y un Land Rover) y dos cuatriciclos, así como u$s 250 mil y $ 10.000 en efectivo.