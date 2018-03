Arribas llevó documentación a la Justicia

El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, presentó ante el juez federal Ariel Lijo la documentación certificada por escribano para defenderse de las acusaciones en su contra y acreditar que solo le fueron transferidos u$s 70.000 a su cuenta en Suiza y no los u$s 600.000 que menciona una investigación periodística que lo vincula con un operador de la empresa brasileña Odebrecht, ligada a casos de corrupción.

Mediante su abogado, Alejandro Perez Chada, el funcionario presentó la única transferencia bancaria que reconoce a su favor por la venta de un inmueble en Brasil y un correo electrónico de la banca Credit Suisse.

Arribas se había presentado el miércoles ante Lijo anunciando que iba a realizar un descargo y poniéndose a disposición de la causa, luego de que el fiscal Federico Delgado lo imputara y pidiera la apertura de una investigación. El mismo fiscal le requirió más tarde los movimientos bancarios del 25 al 27 de septiembre de 2013, en la cuenta 373645-5.

Lijo se encuentra subrogando a su par Rodolfo Canicoba Corral, que retomará la causa el primer día hábil de febrero, tras la feria judicial.

De acuerdo a la denuncia, ratificada en sede judicial por la diputada Elisa Carrió, Arribas recibió cinco transferencias por casi u$s 600.00 en septiembre de 2013, para interceder en la reactivación del contrato para la obra de soterramiento de la línea Sarmiento, y en la que también estaba involucrada la firma Iecsa, de Ángelo Calcaterra, primo del Presidente.

Arribas, en tanto, reconoció una transferencia pero negó enfáticamente las otras cuatro transacciones señaladas.