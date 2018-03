Arribas hará hoy su descargo mientras Carrió ratifica la denuncia en su contra

El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, emitirá hoy un comunicado para referirse a la denuncia en su contra por supuestos vínculos con la megacausa de corrupción ocurrida en el Brasil y conocida como Lava Jato.



La exposición de Arribas se da luego de la reunión mantenida ayer, en Casa de Gobierno, con el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, apenas regresado de sus vacaciones.



Arribas y Peña acordaron dar respuesta a la denuncia que desde el diario La Nación se hizo contra el titular de la AFI por el supuesto cobro de coimas por cerca de u$s 600.000 para reactivar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento en beneficio del gigante brasileño de la construcción Odebrecht.



El encuentro fue calificado como positivo por fuentes oficiales que interactuaron con los funcionarios. "(Arribas) le dio a Peña la información pertinente y mañana [por hoy] va a emitir un comunicado, pero el Gobierno no tiene nada que ver en esto", se encargaron de aclarar en Casa Rosada.



Al momento, Arribas se limitó a reconocer una transferencia por u$s 70.495, ocurrida el 26 de septiembre de 2013, y que adjudicó a la venta de un inmueble en San Pablo, y negó haber recibido otras cuatro transferencias que, de acuerdo a las versiones periodísticas, lo vinculan con la trama del Lava Jato, junto con políticos y empresarios del vecino país.



En tanto, la diputada y líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, aseguró que hoy ratificará su denuncia contra Arribas, luego de que la Justicia habilitara la feria de enero para tramitar la investigación en el Juzgado Federal 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, con la intervención del fiscal Federico Delgado.



La aliada del Gobierno se presentará en los tribunales federales de Comodoro Py para formalizar su pedido de investigar al funcionario, pese a que el Presidente descalificó la denuncia periodística y aseguró que su amigo, que reside en el departamento de su propiedad en Avenida del Libertador, había dado suficientes explicaciones para "demostrar que compró un departamento" con el dinero recibido.