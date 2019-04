Arriazu: "Tiene que mejorar la inversión"

El economista Ricardo Arriazu, quien participó con Palma Cané y Rosendo Fraga en un panel moderado por Jorge Fontevecchia, coincidió en la necesidad de eliminar el déficit fiscal.

"Nadie puede gastar de más si nadie te presta", afirmó el director de Arriazu y Asociados, y recordó que "la Argentina, cada vez que pudo endeudarse, y no hablo de ahora, lo hizo".

Continuó con el razonamiento que señaló que "de golpe, un acreedor dice ´este no me va a pagar´, y sale corriendo". Y remató: "Tenemos que aprender que no se crece con magia; se crece con sacrificio, con prudencia".

Consultado sobre la dinámica de las economías de Argentina y Brasil, dijo que es necesario estabilizar el crecimiento. "Con la actual tasa de inversión, los dos deberían mostrar una mejor performance de inversión sobre PBI", señaló. "Además, los dos revaluarían sus monedas frente al dólar y el PBI se revaluaría", agregó.

Comparó la evolución real del PBI desde la década de los ´80 entre ambos países, y dijo que "la tasa de crecimiento real de Brasil y la Argentina son idénticas".

Precios preocupados

Por su parte, el titular del Indec, Jorge Todesca, consideró que "la inflación alta, que en los últimos meses registró un 50% interanual, le preocupa a todo el Gobierno". Así lo dijo frente a una pregunta de El Cronista, luego de haber marcado que los temas sobre inflación eran parte de una discusión antigua en el mundo.

"Estamos yendo hacia una reducción de precios, en un camino que en principio es costoso, con efectos colaterales", a lo que agregó que espera que "esto sea una lección que nos saque del pelotón de países que arrastran problemas desde hace 30 o 40 años".