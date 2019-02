Arrepentidos y presión del Banco Mundial: qué hay tras la obra que Macri visitó en su cumpleaños

El presidente Mauricio Macri se rodeó de dos de sus más leales compañeros de ruta política en el día de su cumpleaños, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En la localidad de Dock Sud, donde se lleva adelante la tercera parte de la obra conocida como Sistema Riachuelo, sopló las velitas y repartió torta entre los operarios.

La obra en la que Macri pasó la mañana de su cumpleaños es la más importante que financia el Banco Mundial en el país y cuenta entre las partes involucradas con algunos arrepentidos en el marco de la causa de los “Cuadernos K”. Pero ni el escándalo de los empresarios, ni los intentos de recorte de fondos para 2019 pudieron frenarla en parte debido a la fuerte presión del BM.

El Sistema Riachuelo prevé la realización de 46 kilómetros de túneles (más del doble que el túnel del soterramiento del tren Sarmiento) divididos en tres partes que optimizarán el transporte de efluentes de la Ciudad de Buenos Aires y parte del Conurbano y darán cumplimiento al mandato de la Corte Suprema dictado en la conocida “Causa Mendoza” respecto al saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo.

La ejecución esta a cargo de AySA, bajo la órbita de la secretaría de del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Fue dividida en tres contratos o tramos, cada uno adjudicado por licitación a una UTE (Unión Transitoria de Empresas) diferente.

Entre los empresarios vinculados aparecen nombres hoy involucrados en la causa de los “Cuadernos K” como Ángelo Calcaterra (primo del presidente), Juan Chediack y Carlos Wagner. Cristóbal López, detenido por evasión de impuestos, también participa de una de las UTE.

La inversión total es de u$s 1200 millones dividida de la siguiente manera: u$s 840 millones para el tramo 1 y 3 a cargo del BM y u$s 360 millones para el tramo 2 con aportes del Poder Ejecutivo.

El Sistema Riachuelo tenía orden de inicio para enero de 2015, pero recién comenzó en junio de 2016. El gobierno de Cristina Kirchner postergó su inicio, según evalúan desde la administración actual, porque se trataba de un emprendimiento de larga ejecución que no podrían inaugurar en el tiempo que restaba al segundo mandato de la ex presidenta. Mientras tanto el Banco Mundial, que había aprobado el préstamo en 2009, cobrara los intereses y multas por no ejecutarse.

En 2018 volvió a estar en peligro cuando desde Casa Rosada evaluaron recortar los fondos que debían destinarse a la obra en el Presupuesto 2019. El secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Pablo Bereciartua, debió negociar personalmente para mantener el financiamiento nacional. “En algún momento estuvo en riesgo”, reconoció tiempo atrás en diálogo con El Cronista.

Una obra de túneles

El primer tramo de la obra inicia en el barrio porteño de Lugano y consiste en la construcción de un colector, denominado Colector Margen Izquierda, al que arribarán las tres cloacas principales de la ciudad de Buenos Aires. De allí, siempre a través de túneles subterráneos, los desagües llegarán a la Planta de Pretratamiento Riachuelo (segundo tramo), en Dock Sud, donde se procesarán para luego ser trasladados a través de un emisario de 12 kilómetros adentro del Río de la Plata donde se desagotarán (tercer tramo).

“No debe haber mejor regalo para un ingeniero que estar en su día viendo cómo avanza una gran obra que le cambiará la vida a más de 4,5 millones de argentinos para siempre”, afirmó Macri tras descender 45 metros para visitar junto a operarios y la ingeniera a cargo, Marcela Álvarez, el punto de inicio del túnel por donde los afluentes ya potabilizados se trasladarán hasta el río para su desagote.

Hasta 2021, cuando se estima su finalización, el emisario estará atravesado por rieles que transportan la tunelera, cables de media tensión que permiten su funcionamiento, cintas que sacan los residuos arenosos y tuberías que proveen de oxígeno a los trabajadores. Si no se tiene en cuenta que varios metros hacia arriba golpea el río se asemejaría a los túneles del subte.