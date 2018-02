Arrancó el año con fuertes subas de costos logísticos por el incremento de naftas: 2,61%

En lo que va del verano, empresas y consumidores comprueban a diario que los aumentos en insumos clave en la actividad económica como el combustible, o los saltos registrados en variables como inflación o tipo de cambio no son inocuos. Por el contrario, tienen fuerte incidencia en la fijación de precios.

El último informe sobre estructura de costos del transporte de cargas, elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), asegura que el incremento de costos en el sector trepó a 2,61% en enero, comparado con el mismo mes del año anterior. Está en línea con lo que viene ocurriendo en los meses previos, con subas del 2,65% en octubre de 2017, 2,37% en noviembre y 2,94% en diciembre. En total, el alza de costos en el sector acumula casi 11% en los últimos cuatro meses. "Una gran porción de este incremento tiene estrecha vinculación con el comportamiento del combustible en el mercado interno, que creció nada menos que 20% desde octubre", señala el informe de Fadeeac.

"El combustible es el principal responsable de la suba, a raíz del comportamiento que registró tras la desregulación del mercado de hidrocarburos", se indica en el documento, que aclara que sólo este rubro tuvo un aumento del 4,80% en el primer mes del año. En 2017 el aumento del combustible llegó a 29,4% superando el 23,9% del índice Fadeeac, que mide la evolución de once rubros. La incidencia del combustible sigue siendo muy fuerte este año, al punto que en enero el incremento interanual del gasoil fue de 25,1%, mientras que el índice Fadeeac tuvo un avance interanual del 23,2%.

Esto se da en un contexto en el que el precio de las naftas y el gasoil se ubica entre los más caros de la región, recuerda la entidad empresarial. Un relevamiento de Global Petrol Prices, consultora especializada en el mercado de combustibles, destaca que medido en dólares el litro de gasoil cuesta en nuestro país u$s 1,13, y ocupa el cuarto lugar en América Latina y Caribe, sólo superado por Uruguay (u$S 1,42), Belice (u$s 1,31), Barbados (u$s 1,28), Jamaica (u$s 1,18) y Granada (u$s 1,17). En cuanto a las naftas, el valor local equivale a u$s 1,26 el litro, detrás de Ururguay (u$s 1,77), Barbados (u$s 1,67), Belice (u$s 1,48), Chile (u$s 1,32), Brasil y Cuba con u$s 1,30 por litro.

Según el informe de Fadeeac, también hubo fuertes alzas en enero el material rodante (5,88%) y reparaciones (4,06%), que sufrieron el impacto de la suba que del tipo de cambio en lo que va del año. Por su parte, los lubricantes aumentaron 3,5% y los neumáticos 1,69%, que fue el rubro de menor aumento en 2017.

También se obseva un impacto importante de los costos fijos en la estructra de costos sectorial. Se destaca el aumento anual por patentes, que llegó al 30,7%, aunque no hubo subas en seguros, gastos generales y peajes en relación a diciembre.

En este contexto, el aumento de costos para transporte de mercadería "tiene el agravante de sumar una carga impositiva del orden del 40% que conspira contra la competitividad del sector", enfatiza el informe.

Con referencia a la competitividad, un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea, califica al costo argentino como la Hidra de Lerna, aquel monstruo de siete cabezas al que, según la mitología griega, debía enfrentarse Hércules. "La capacidad de competir y atraer inversiones está jaqueada por la incidencia de la logística, industrias del juicio varias, altísimos impuestos, trabas burocráticas, duplicación de gastos y demás", precisa el documento elaborado por el economista Jorge Vasconcelos.

En ese sentido, destaca que transportar productos locales en un contenedor hasta el puerto de San Pablo, en Brasil, cuesta cinco veces más que hacerlo desde Europa. Según el análisis, ésta es la razón por la que, entre otros factores, en los últimos años se ha reducido "de modo dramático" la participación argentina en el comercio internacional. La inversión en infraestructura, la mejora de los servicios y entre ellos los logísticos y de transporte, así como las reformas pendientes, señalizarían el sendero hacia una baja del costo argentino.