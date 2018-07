Arrancaron audiencias en el Senado por el aborto legal

A menos de un mes de la fecha fijada para el debate del proyecto en el recinto, el Senado comenzó ayer con las audiencias públicas para discutir la legalización del aborto. Por el plenario de comisiones pasaron 17 invitados, repartidos equilibradamente entre quienes defienden la ley y quienes la rechazan, aunque no hubo mayores novedades: once de los expositores ya habían pasado por el debate en Diputados y varios repitieron los argumentos que habían utilizado aquella vez.

Una variación respecto de la Cámara baja pasó por la dinámica de las exposiciones, con preguntas de los senadores luego de cada presentación, lo que permitió una interacción más fluida entre legisladores y invitados. Por eso, el jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto, aprovechó para intervenir tras el testimonio del urólogo Fernando Secin y le advirtió: "No quiero dejar pasar que usted dijo que el aborto sería asimilable a una desaparición forzada de persona. Tenemos que usar las palabras con un criterio prudencial respecto de una historia trágica en la Argentina".

Muy activos, también los senadores Silvia Elías de Pérez y Pamela Verasay (UCR), Nancy González y Beatriz Mirkin (PJ-Frente para la Victoria), Laura Rodríguez Machado (PRO), Juan Pais (bloque Justicialista) y Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) aprovecharon para preguntar.

Por la Fundación Huésped, el doctor Pedro Cahn se refirió a la discusión sobre la objeción de conciencia y señaló: "Ciertas reacciones de colegas que veo en los medios ‘festejando’ que no van a realizar abortos si esta ley se aprueba, me recuerdan a los que no atendían gente con HIV", lamentó.

Dos abogadas, María Inés Franck y María Angélica Gelli, hablaron en contra de la legalización y consideraron que el proyecto de ley que analiza el Congreso es "uno de los más abortistas del mundo entero". En la vereda de en frente, el jurista Marcelo Alegre y el abogado Martín Farrell defendieron la iniciativa. "El aborto hasta las 14 semanas es una acción privada por la sencilla razón de que el embrión no puede ser considerado un tercero. No existen derechos que contrapesen, en esta etapa, el derecho de la mujer sobre el control de su maternidad", sostuvo Alegre.