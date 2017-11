Arranca una intensa agenda de trabajo

Desde la presidencia del B20 Argentina se ha propuesto hacer un foro lo más federal posible y con participación, no sólo de grandes empresas, sino también pequeñas y medianas. La primera reunión tuvo lugar en Rosario el pasado 2 de noviembre y ya hay en carpeta encuentros previstos en Salta, San Juan, y también en el Alto Valle, aunque aún resta por definir si la sede será Neuquén o Río Negro.

El proceso abierto de postulación de los empresarios, locales y extranjeros, para integrar las diversas task forces empezó el 24 de noviembre y se extenderá por tres semanas, hasta el 15 de diciembre. Desde entonces y durante enero se seleccionarán los integrantes de cada grupo de trabajo –se prevé que ninguno supere los 100 miembros– y se consolidará toda la información básica que deberán conocer los seleccionados.

Allí comienza un raid de encuentros en el exterior, yendo a Ginebra en marzo para a un panel sobre empleo, más tarde uno sobre economía digital en Bilbao, y en mayo hacia París a una reunión en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En abril será el turno de viajar a Washington, para realizar un encuentro de empresarios en el marco de la Reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El objetivo de esta serie de encuentros en el país y el exterior es ir avanzando en la agenda de trabajo del B20, balanceando de alguna manera, la presencia de participantes locales y extranjeros.

En cuanto al presupuesto asignado al B20 Argentina, no hay un monto fijo pero desde la organización local estiman probable que sea semejante al que tuvo el B20 en Alemania, esto es unos u$s 2,5 millones, la mitad de lo que tuvo Turquía en 2015, e incluso menos que los u$s 3,7 millones utilizados en el B20 Australia. El total de los fondos será aportado por el sector privado.