Argentina ya pidió 22 millones de dosis de la vacuna: cuál será el costo total

En la Argentina se producirá la materia prima para entre 150 y 200 millones de vacunas contra el coronavirus, desarrollada por la Universidad inglesa de Oxford y el laboratorio AstraZeneca que está en la instancia de prueba de Fase III, con la esperanza de poder distribuirlas en América Latina, menos en Brasil, durante el primer semestre del 2021. Es fue el anuncio presidencial desde Olivos, spoileado por el ministro de Salud Ginés González García más temprano, que generó expectativa durante toda la jornada.

Lo que no reveló el Jefe de Estado en la conferencia es que el país ya hizo un pedido formal para la adquisición de 22.400.000 de dosis, según confiaron desde la Quinta de Olivos. Como parte de un acuerdo sin fines de lucro en el que también se involucró la Fundación Slim, con un costo individual de entre u$s 3 y 4, el desembolso terminaría siendo entre u$s 67 y 89 millones, al menos en una primera etapa.

"Esto es un gran alivio para el futuro, no es una solución para el presente", advirtió Fernández, antes de hacer un nuevo llamado a respetar la cuarentena en medio de la escalada de casos, mientras Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof se reunían para negociar estirar el aislamiento en el AMBA al menos hasta fin de mes.

Durante la exposición, tanto González García como el Presidente explicaron que, como país productor, la Argentina tendrá prioridad en su distribución: "Nos permitirá tener acceso entre 6 y 12 meses antes a la vacuna", pronosticó Fernández. Ahora bien, la logística para el reparto interno de la posible vacuna contra el Covid-19 también será focalizado: primero la recibirían los adultos mayores, el personal de salud y los integrantes de los grupos de riesgo. Si bien una única dosis es altamente efectiva según los estudios preliminares, contó el Jefe de Estado, una segunda aplicación logra el 100% de inmunidad.

Sobre el acuerdo, rubricado por la tarde con un encuentro en Olivos con los representantes de la farmacéutica AstraZeneca y de la biotecnológica mAbxience del Grupo INSUD, Fernández expresó: "Pone a la Argentina en una situación de tranquilidad y de poder disponer de la vacuna cuando lo requiera y a un precio razonable". Después de la conferencia, el mandatario llamó a su par mexicano, Manuel López Obrador.

Los primeros ensayos de la vacuna Oxford-AstraZeneca publicados en la revista médica The Lancet fueron prometedores: 1.077 voluntarios mostraron que la vacuna los llevó a producir anticuerpos y sin reacciones adversas. Si completa con éxito la última instancia de evaluación, la firma mAbxience fabricará la sustancia activa y el laboratorio mexicano Liomont completará el proceso de formulación y acabado, para luego sería distribuida por América Latina.