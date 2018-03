Fin del default: Argentina pagó a los holdouts y Griesa levantó las cautelares Ya se acreditaron los u$s 9.300 millones, de los cuales u$s 6.200 serán pagados de manera directa a quienes lograron un acuerdo con Argentina antes del 29 de febrero y otros u$s 3.100 serán destinados a un fideicomiso en el BONY. El juez dijo sentir el "más grande placer" por el fin del conflicto.