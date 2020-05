Argentina vs. Brasil: un medio inglés destacó la estrategia de Alberto y criticó a Bolsonaro

Una vez más, Alberto Fernández podrá celebrar por cómo reflejan los medios internacionales su rápida reacción ante la pandemia deCovid-19. Días atrás, The New York Times le había dedicado una columna al jefe de Estado argentino. Esta vez, lo hizo el influyente diario británico, The Guardian. La publicación europea destaca que, mientras que mientras que Brasil "se dirige hacia una emergencia humanitaria, en medio de un devastador brote de coronavirus", como consecuencia de la actitud despectiva del presidente Jair Bolsonaro, la Argentina impuso "rápidamente un bloqueo nacional y parece haber aplanado con éxito la curva de contagio".

"Con solo 5611 casos y 293 muertes hasta el momento, contra los casi 136.000 casos de Brasil y más de 9.100 muertes, incluso los partidarios acérrimos de Bolsonaro ahora están mirando a su vecino del sur con una mirada envidiosa", afirma el medio británico.

En otro tramo del editorial, titulado "No puedes recuperarte de la muerte": la respuesta Covid-19 de Argentina ha sido lo opuesto a la de Brasil, se subraya que incluso el alcalde de Manaus, Arthur Virgílio, quien había visto con "horror" cómo Fernández ganó las elecciones presidenciales en diciembre pasado ahora mira con admiración a Argentina.

"'Los resultados son resultados', dijo el alcalde, elogiando a Fernández por tomar 'la única opción sabia que cualquier país puede tomar ... que es el aislamiento social determinado'", detalla el editorial que se publicó esta mañana en el portal británico.

Estrecha coordinación

En el mismo artículo publicado en The Guardian se hace hincapié en la "estrecha coordinación" entre el Ejecutivo, los gobernadores y los intendentes ante las medidas para hacerle frente al coronavirus. En este sentido, una vez más, acude al caso brasileño para señalar que "contrasta fuertemente con las batallas y enfrentamientos en Brasil, donde Bolsonaro despidió a su ministro de salud y se enfrentó con los gobernadores".

El artículo también trae a colación una observación hecha por el académico argentino Andrés Malamud, investigador principal de la Universidad de Lisboa. "Las diferencias entre las experiencias de la pandemia en los dos países no se deben solo a las personalidades contrastantes de sus presidentes", dijo días atrás Malamud.

Es que, para el académico, "Bolsonaro se separó del partido que lo llevó al poder, mientras que Fernández es producto de uno de los movimientos nacionales más duraderos y poderosos de América Latina".

En este sentido, según Malamud, “Fernández puede confiar en el disciplinado partido peronista de la Argentina, que históricamente ha estado del lado de los trabajadores más marginados, por lo que los trabajadores informales, que constituyen el 49% de la fuerza laboral, confían en Fernández para proporcionar soluciones".

En tanto, para Malamud, Bolsonaro "es un independiente sin partido al que recurrir". A esto, el investogador que vive en Portugal le agregó un dato no menor. Y es que "los gobernadores de la Argentina también dependen de la generosidad fiscal del gobierno federal, por lo que se alinearon rápidamente con el bloqueo nacional ".

Más allá de los "halagos" por parte de The Guardian a la gestión de Fernández, el periódico británico no deja de recordar que la Argentina "aún enfrenta muchos desafíos, principalmente económicos: la inflación todavía ronda el 50% anual y la renegociación de la considerable deuda externa del país es una carrera contrarreloj, con la posibilidad de un incumplimiento técnico pronto si una ronda actual de negociaciones no tiene éxito".