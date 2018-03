Argentina vendió trigo a Corea del Sur y Vietnam, destinos no tradicionales

El puerto de Bahía Blanca reportó ayer que está a punto de embarcar dos cargamentos de trigo destinados a Corea del Sur y Vietnam, destinos inusuales para el cereal local, gracias a los recientes cambios en las políticas comerciales oficiales que buscan favorecer las exportaciones especialmente en el agro y en las economías regionales.

El Gobierno del presidente Mauricio Macri eliminó las restricciones y los impuestos a las exportaciones (retenciones) que regían sobre las ventas externas del trigo, cuyo principal destino es el vecino país de Brasil.

La Bolsa de Bahía Blanca, desde cuyo puerto partirá el trigo, dijo que en los próximos días iniciará el embarque de un cargamento del cereal, de 28.600 toneladas a Corea del Sur y otro de 20.000 toneladas a Vietnam. También enviará 123.000 toneladas del grano de Louis Dreyfus a Egipto.

"Las operaciones detalladas reflejan la capacidad de competir que el trigo argentino muestra en estos días", señaló la entidad bahiense.

Según datos oficiales actualizados hasta octubre, la Argentina no exportaba trigo a Vietnam desde 2008, mientras que el último envío a Egipto fue en el año 2014. De acuerdo a la información disponible, que abarca sólo la última década, sería la primera vez que el país envía trigo a Corea del Sur.

La Bolsa de Bahía Blanca afirmó que estos nuevos negocios son consecuencia directa de los cambios en las políticas oficiales que impulsó el Gobierno ni bien asumió el poder.

"(Sin estos cambios en las políticas), sería complejo el ingreso a los citados destinos, considerando costos de fletes marítimos en torno a los u$s 20 por tonelada para llegar al norte de África y de más de u$s 30 por tonelada para arribar a Asia", explicó un comunicado de la Bolsa de Bahía Blanca.

La reforma de las políticas intervencionistas del gobierno anterior, que estuvo enfrentado durante ocho años con el sector agropecuario, relanzó al trigo argentino a los mercados internacionales, incluidos destinos excepcionales como Estados Unidos.