Argentina tuvo superávit comercial por u$s 15.990 millones en 2019

La Argentina exhibió en 2019 una balanza comercial positiva por u$s 15.990 millones, como resultado de exportaciones por u$s 65.115 millones e importaciones por u$s 49.125 millones.

El superávit comercial es el más grande desde 2009, hace justo diez años, cuando se había logrado un balance positivo por u$s 16.885 millones.

Así se conoció esta tarde con el informe Intercambio Comercial Argentino (ICA) de diciembre, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Durante el año pasado, las exportaciones saltaron 5,4% ,por un aumento de 12,2% en las cantidades y una baja de 6% en los precios.

Por el contrario, las importaciones cayeron un 25%, por un descenso de 20,7% en volumen y de 5,4% en precios.

De esta forma, la torta del intercambio se redujo en 2019 un 10,2% hasta los u$s 114.240 millones.

Argentina revirtió así los déficits comerciales de u$s 3701 millones que tuvo en 2018 y el de u$s 8293 millones de 2017, el mejor año de la economía durante la gestión de Mauricio Macri.