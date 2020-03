Argentina tuvo superávit comercial de más de u$s 1100 millones en febrero

En el segundo mes del año las exportaciones argentinas cayeron 2,8% en la relación interanual pero igual fueron suficientes para incrementar el saldo positivo de la balanza comercial.

Pero la rápida expansión de la pandemia de coronavirus casi seguro pondrá un freno a una tendencia al superávit comercial que ya lleva dieciocho meses, y que ahora entra en un cono de incertidumbre.

Con exportaciones que treparon a u$s 4324 millones, e importaciones por u$s 3195 millones, el superávit de la balanza alcanzó u$s 1129 millones.

Pero esta es la foto de un momento que poco o nada tiene que ver con el actual, pese a que transcurrieron sólo algunas semanas.

Primero fue el parate de la economía china, una verdadera aspiradora de commodities agrícolas y en el último año también gran comprador de carne vacuna. El impacto en la balanza comercial argentina fue notorio.

Y luego se sumaron otros destinos y el freno más amplio a toda operación de comercio exterior.

De cara al futuro, se abren dos escenarios divergentes, pero aún inciertos. "Hay un espejo en Italia, que es espantoso, y hay un espejo en China, que no sabemos que tan verdadero es, que parece que rápidamente empieza a salir del pozo, y hay incertidumbre, por ejemplo, sobre qué va a pasar con Estados Unidos", señaló Marcelo Elizondo, director general de la consultora DNI.

Sobre los pasos futuros, indicó que "la clave es cuánto dura el problema y según cuánto dure va a impactar más a algunos países que a otros".

Consultado sobre Brasil y la tracción que se esperaba viniera por ese lado, el analista indicó que "las predicciones indican que si quería crecer más de 2% el PBI este año, vamos a ver si llega a crecer mucho más que cero".

En relación al principal socio comercial de Argentina, Marisa Bircher, experta en comercio internacional, señaló que el comecio bilateral "parece ya estar siendo afectado y se profundizará, ya que la actividad económica en ambos países recién está empezando a sufrir los impactos de las medidas más restrictivas a la circulación y actividad".

Pero dejó una puerta abierta de cara al futuro. "Mientras Argentina y Brasil están en cuarentena total, China (y Asia) parecen estar saliendo de la crisis y normalizando el comercio".

Y fue un paso más allá. "Probablemente, veamos recuperación del comercio bilateral con China, mientras decae el comercio con Brasil y América latina". La tendencia empezará a develarse el mes próximo.