Argentina suma 'amigos' en el juicio por YPF que puede costarle u$s 3000 millones El Brief of Professors at Law and Business Schools se sumó como "amicus curiae" a Chile y México, en apoyo al reclamo nacional por YPF. El litigio lo inició Burford, que compró el caso al Grupo Petersen, por la expropiación de la petrolera en 2012.