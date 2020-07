Argentina sólo destinó 1,3% del PBI para créditos al sector privado en medio de la pandemia

America latina será una de las zonas que más acusará el golpe de la pandemia del coronavirus y de la consiguiente parálisis de la actividad a tal punto que el 34,2% del empleo formal y el 26,4% del PBI de los países de la región se verán "fuertemente" afectados por la crisis, según precisó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que además relevó los apoyos crediticios por país a los sectores empresariales y arrojó que Argentina tiene uno de los montos más pequeños: de 1,6% del PBI.

El estudio señaló que la crisis golpea a la actividad económica tanto por la oferta como por la demanda, por el lado de la suspensión de muchas cadenas productivas y por el de la reducción de los ingresos de los consumidores y la incertidumbre en cuanto al escenario post-pandemia, lo que genera una enorme contracción del PBI y del empleo formal.

En el estudio, presentado este jueves, la Cepal planteó que solamente el 18,2% de los puestos de trabajo y el 14,1% de la economía se concentra en sectores que sufrirán un "impacto moderado", en tanto que el 47,6% de los empleos registrados y el 61,3% del producto bruto restante recibirá un golpe "significativo".

Además, la caída de la actividad económica y otros aspectos de la coyuntura internacional (como la abrupta disminución del precio del petróleo en los últimos meses) "ocasionaron una reducción generalizada de la demanda externa y de los retornos de las exportaciones".

"La industria en su conjunto sufre un impacto significativo; sin embargo, para una parte importante de los sectores intensivos en tecnología y de los intensivos en trabajo2 la situación es aún peor. En particular, el 92% de las ramas industriales de mayor contenido tecnológico están enfrentando una crisis que puede ser considerada entre fuerte y significativa", remarcó la Cepal.

Poco crédito

A partir de esa consideración, el informe comparó las situaciones que atraviesan los sectores privados de los distintos países de la región con respecto al pago de sus obligaciones, tanto salariales como tributarias o con proveedores de bienes y servicios.

"Si no se implementan políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, existe una elevada probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo que conduciría a la reprimarización de las economías de la región", exhortó la Cepal.

En ese contexto, presentó los datos de la encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA), entre otros, sobre la situación del segmento en abril, donde el 44% de las empresas aseguraron no haber podido pagar la mitad de los salarios, un 48% no pudo afrontar las obligacioens con proveedores y un 58% no cumplieron con el Fisco.

En ese sentido, recopiló las medidas de contención adoptadas por los distintos gobiernos de la región y el tamaño de los paquetes de crédito. La Argentina ofreció uno de los montos de crédito más pequeños con respecto a su Producto Bruto de 2019.

Los países de América latina y el Caribe ofrecieron ayudas de un monto equivalente al 3,8% del producto de la región de 2019, pero con altos rangos de dispersión.

Mientras que Chile dispuso de un paquete fiscal de 11,4% de su PBI para las empresas, Argentina otorgó 1,6% de su producto y, salvo por Ecuador (1% de su PBI), es el monto más modesto de la región.

Después de Chile, los más abarcativos fueron los de Colombia (8%) y Perú (7,6%), seguidos de Uruguay (5,3%), Paraguay, Costa Rica (ambos 4,3%) y Brasil (3,9%).

Por debajo del conjunto regional, México ofreció 2,6% de su PBI; Bolivia, un 2,4%; Panamá, un 2,1% y Honduras, un 2%.

"En casi todos los países se anunciaron líneas de crédito especiales para financiar el capital de trabajo de las mipymes de modo que continuaran sus actividades y pagaran sus nóminas. En muchos casos, estas medidas se han dirigido a los sectores más afectados, como el del turismo, o hacia sectores estratégicos para la seguridad alimentaria, como el agropecuario", señaló la Cepal.

Sin embargo, resalta que el 86% de estas medidas contemplan horizontes temporales inferiores a seis meses, lo que, si bien supone un esfuerzo financiero considerable, "no sería suficiente para que el sector empresarial enfrente una recuperación que, muy probablemente, será lenta y gradual", indicó.