Argentina se acerca a los costos petroleros de Estados Unidos

Vaca Muerta ya está en niveles de desarrollo similares a los de Estados Unidos, en donde las formaciones Permian y Eagle Ford cambiaron radicalmente la geopolítica mundial. El país del norte pasó de ser importador a exportador neto de crudo; en las próximas décadas, será difícil ver a Estados Unidos emprendiendo misiones por el mundo en busca de ese combustible vital.

Argentina se va acercando en cuanto a tecnología, productividad y costos. El ciclo total de un pozo puede llevar unos 7 meses. La baja de costos y tiempos es fundamental; terminar este ciclo 15 o 20 días antes es una ganancia de productividad, mientras que los costos ya son sensiblemente menores a los de 2017.

Mientras que en Permian el costo de desarrollo de un pozo es de unos u$s 7 por barril de petróleo equivalente (BOE), en Vaca Muerta todavía está en u$s 10, lo que deja espacio para una mejora. Trasladar una tonelada de arena cuesta cerca de u$s 210, cuando en Estados Unidos ronda los u$s 80.

"Al menos la mitad de los costos son logísticos", explica este experto. La infraestructura, una mayor competencia entre las empresas de servicios y el desarrollo de proveedores locales son las claves que señala para el futuro. Un nuevo salto espera.