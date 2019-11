Argentina sacó ventaja de las sanciones de Trump a China

Argentina sacó ventaja de los aranceles que Donald Trump impuso a China. A raíz de este conflicto, el gobierno de Mauricio Macri aumentó sus exportaciones a Estados Unidos durante el primer semestre de 2019, en desmedro de Beijing, tal como afirma un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Argentina logró incrementar su acceso al mercado estadounidense en u$s 75 millones. Los principales rubros son "Metales y Oros" así como "Máquinas y Material Eléctrico" que suman u$s 49 millones. Este es apenas un porcentaje de los u$s 21 mil millones que ganaron varios países en el mercado estadounidense, gracias a las represalias arancelarias de Trump contra Xi Jinping, en plena guerra económica entre las dos potencias. Según la UNCTAD, semejante retaliación hizo que caigan en u$s 35 mil millones las exportaciones chinas a Estados Unidos.

La escalada comercial comenzó en 2018 y la última medida fue en septiembre de este año, cuando Estados Unidos aplicó 15% de aranceles a los u$s300 mil millones de importaciones chinas que estaban libres de impuestos aún. De hecho, en diciembre de este año se esperan nuevas medidas.

Taiwan (provincia de China) fue la nación más beneficiada con u$s 4200 millones en exportaciones. También Méjico, la Unión Europea y Vietnam fueron los otros países que más provecho sacaron de las sanciones impositivas aplicadas a China. Maquinarias de oficina y equipos de comunicación fueron los rubros que aumentaron sus ventas.

El informe advierte que ambas potencias, que se disputan la hegemonía mundial, salen lastimados de esta contienda. Para soportar las medidas de Trump, exportadores chinos comenzaron a bajar los precios de exportación. Mientras que los consumidores estadounidenses están cubriendo los costos de los aranceles impuestos a China, ya que están pagando costos más altos.

En resumen, el estudio de la UNCTAD muestra que la guerra comercial hizo caer 25% las exportaciones de productos arancelados chinos hacia Estados unidos durante el primer semestre de 2019. Pero más allá de este costo, el estudio también resalta la competitividad de China, ya que más allá del impacto, aún pudieron mantener 75% de las exportaciones hacia Washington.

De la región, Argentina no fue el único país que sacó provecho de la guerra comercial entre ambas potencias. México es el segundo país que mas ventaja sacó y Brasil logró aumentar su comercio en u$s451 millones hacia Estados Unidos. Por tanto, la Argentina quedó detrás de las dos potencias regionales, y México queda en primer lugar principalmente gracias a limitar geográficamente con Estados Unidos.

La guerra comercial de Estados Unidos y China es un tema que concierne a los especialistas del país, ya que afecta a la Argentina. Por ejemplo, en el seminario 41 Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Lourdes Puente planteó que "los poderosos están discutiendo la defensa del trabajo propio; cuando Trump se enoja con China, está defendiendo el trabajo americano". Quien dirige la escuela de Política y Gobierno de la UCA advirtió que la Argentina tiene una "debilidad" por su problema estructural vinculado al trabajo. Y que justamente por eso debe "tener en claro" la disputa entre Estados Unidos y China porque sino "vamos a entregar cosas pensando que ganamos otras y vamos a estar favoreciendo el trabajo de otros países".