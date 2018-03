Argentina oficializará oferta a fondos buitre entre hoy y mañana

La Argentina podrá formalizar su oferta de pago a los fondos buitre entre hoy y mañana, afirmó ayer el secretario de Finanzas, Luis Caputo, luego de otro día de reuniones con los acreedores litigiosos en los despachos del mediador Daniel Pollack.

Caputo y el coordinador del Gabinete Económico de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, se retiraron anoche de las oficinas del special master designado por el juez Thomas Griesa y anticiparon que volverán al país mañana y que podrían oficializar la oferta de pago antes.

"Puede ser entre mañana y pasado", dijo ayer Caputo. "Toda la semana estamos teniendo charlas informales y vamos a decir cuándo la presentamos, en cualquier momento", agregó. "Estamos haciendo progresos", sostuvo.

"Estuvimos reunidos con el special master y algunos holdouts y eso fue todo", dijo Caputo, luego de reuniones que comenzaron por la mañana y se extendieron hasta el anochecer. "Estuvimos con representantes de un poco de todo", respondió al consultársele si había agentes de los fondos buitre de la sentencia original (NML Capital, Aurelius y Olifant, entre otros) y me too (los citados, EM y otros).

En total, los holdouts reclaman u$s 9882 millones, de los cuales el 70% corresponden a intereses y punitorios. Argentina quiere lograr una quita en este abultado monto de "taxi", como se le dice a estas penalidades en la jerga.

Por la mañana, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, anunció un acuerdo con bonistas italianos que representan el 15% de la deuda en default (ver aparte). En conferencia de prensa, admitió que las negociaciones con los acreedores con litigios en Nueva York vienen difíciles. "La dificultad es que hay algunos bonistas que están queriendo cobrar una tasa de interés que bajo cualquier criterio es inaceptable", afirmó el ministro.