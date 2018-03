Argentina necesitará un financiamiento superior a los u$s 30.000 millones

La Argentina necesitará este año financiamiento superior a los u$s 30.000 millones, contabilizando las obligaciones del Tesoro Nacional, de las provincias y el sector privado, según estimó un informe de Abeceb, que consideró que "no habría mayores inconvenientes" en obtenerlo porque los "inversores están interesados" en el país.

La consultora, según DyN, destacó que esa cifra es "cercana a los u$s 31.000 millones de deuda bruta soberana que toda América latina emitió durante 2015".

El director de Abeceb, Dante Sica, sostuvo que "la cifra es significativa pero no hay dudas de que los mercados internacionales están interesados en dar crédito a nuestro país".

Sica planteó que "el endeudamiento le permite al Gobierno tener tiempo para hacer correcciones", y dijo que "sería esperable que el endeudamiento se destine a inversiones que financien obras de largo plazo en infraestructura económica y también social que son las que contribuyen a elevar el PBI potencial, haciendo factible el repago de la deuda asumida".

Según su análisis, "este año no habría mayores inconvenientes para poder emitir deuda por los montos mencionados no sólo por el buen antecedente de la colocación nacional (se recibieron ofertas por 68.600 millones a un interés promedio del 7,2% anual) sino además porque hoy Argentina ha vuelto a ser incorporada en el radar de los inversores, con chances de convertirse en uno de los emergentes favoritos en la medida que logre consolidar las correcciones macro y reformas en marcha".

Para Sica, "el mayor desafío en materia de colocación de deuda tendrá lugar luego de 2016 ya que en los próximos tres años, sólo para cubrir vencimientos de deuda en moneda extranjera del Estado Nacional se necesitarán unos u$s 30.000 millones a lo que se suma, con gradualismo fiscal, la necesidad de obtener financiamiento para cubrir el déficit del Gobierno, si se pretende eliminar el impuesto inflacionario (emisión de moneda) como fuente de financiamiento fiscal".

El informe detalló que el financiamiento que se necesitará este año "se integra por u$s 20.900 millones para pagar a los holdouts y atender los pagos de la deuda pública nacional, de los cuales el gobierno obtuvo el lunes unos u$s 16.500 millones con la emisión de bonos" y "lo que resta provendrá del financiamiento de organismos internacionales de crédito".

"A ese monto se le debe sumar unos u$s 8000 millones para atender los servicios de la deuda del sector privado y el giro de utilidades al exterior y otros u$s 5000 millones de financiamiento que de acuerdo con fuentes provinciales solicitarían las administraciones del interior para cubrir sus baches fiscales", indicó.

De ese total, precisó que Buenos Aires ya colocó u$s 1250 millones a 8 años a una tasa de 9,25% anual y analiza una nueva emisión en el segundo semestre por un monto similar. "Por su parte, Córdoba estudia emitir títulos por casi u$s 2000 millones, mientras que Santa Fe, Chubut y Neuquén evalúan licitaciones por u$s 600 millones cada una", puntualizó.