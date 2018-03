Argentina incrementó 143% sus ventas de trigo a Brasil durante el año pasado

La Argentina logró exportar a Brasil algo más de 3,8 millones de toneladas de trigo durante 2015, lo que implica un alza de 143% interanual. Los datos se desprenden de las estadísticas oficiales de la Comisión de Abastecimiento de Brasil (Conab), en su informe de cierre de 2015, en el que se informó que las importaciones de trigo sumaron 5,17 millones de toneladas durante el año pasado, contra las algo más de 5,78 millones de toneladas que había comprado en el exterior un año antes.



Esa merma en las compras externas del cereal están relacionadas con la crisis que atraviesa el principal socio del Mercosur y también a que su propia campaña triguera fue el año pasado mejor a las anteriores, aunque sigue sin alcanzar para abastecer su gran mercado interno.



Así, la Argentina se reposicionó como el principal proveedor del cereal para el gigante sudamericano, al explicar el 74% de las importaciones del cereal que realizó Brasil en los últimos doce meses. El dato cobra mayor relevancia luego de que el gobierno de Mauricio Macri determinara el fin de las retenciones a las exportaciones del grano, así como el fin de las trabas comerciales, que estaban vigentes desde 2008 y "asfixiaron" el mercado triguero local.



Las fuertes restricciones que aplicó la administración de Cristina Fernández de Kirchner a las ventas externas de trigo –bajo el argumento de "cuidar la mesa de los argentinos"– tuvieron su pico en 2013 y 2014, cuando las exportaciones con destino a Brasil alcanzaron 2,5 millón y 1,5 millón de toneladas, respectivamente.



El recorte exportador argentino llegó a las autoridades brasileñas a recurrir a otros países, incluso a levantar de manera temporal el Arancel Externo Común (AEC) sobre la importación de trigo extra-Mercosur. Así, según datos de la Conab, en 2013, cuando compró 7,2 millones de toneladas, el 48% del cereal importado por Brasil provino de Estados Unidos, 35% fue desde la Argentina; 7% de Paraguay; 6% de Uruguay y 5% de Canadá, también sin aranceles.



a exención del Arancel Externo Común (AEC) sobre la importación de un millón de toneladas de trigo desde fuera del Mercosur. Un año después, el trigo importado por Brasil totalizó 5,7 millones de toneladas de las cuales 46% se adquirió en EE.UU; 27% en Argentina; 19% en Uruguay y 6% en Canadá y 3% en Paraguay.



En 2015, en tanto, el 74% del trigo importado por Brasil provino de la Argentina; 11% de Paraguay; 9% de Estados Unidos y 6% de Uruguay. El precio FOB promedio pagado fue de u$s 244 la tonelada argentina; u$s 224 la uruguaya y u$s 233 la norteamericana, indicó la corredora Zeni sobre la base del reporte de la Conab.

Además, Brasil subió en 24% sus importaciones de harina de trigo en 2015. La Argentina explicó el 89,4% de esas compras, con 273.595 toneladas de harina de trigo a un FOB promedio de u$s 312 la tonelada. Así, la Argentina incrementó 38,7% interanual sus colocaciones de harina de trigo en el principal socio regional.