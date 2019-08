Argentina estrecha lazos comerciales con Bangladesh para vender más alimentos

La estrategia de apertura inteligente al mundo, que desde su llegada al poder impulsa el gobierno nacional parece no tener complejos ni inhubiciones a la hora de buscar colocar bienes y servicios en los que el país es competitivo.

Un mercado no tradicional pero con fuerte crecimiento en los últimos años años es Bangladesh, una nación vecina del subcontinente indio, con una población de 168 millones de habitantes, cuatro veces la argentina.

Considerando su Producto Bruto, es la 33° economía del mundo, sin embargo, reina una fuerte desigualdad en la sociedad, lo que se traduce un PBI per cápita de sólo u$s 4207 anuales.

De visita en el país, tras su paso por Paraguay, el ministro de Comercio de Bangladesh, Tipu Munshi, fue recibido por el secretario de relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser.

Mirá también "El empresariado argentino está decepcionado con Macri", dicen desde la UIA Lo afirmó José Urtubey, integrante del Comité Ejecutivo de la central industrial. También adelantó que esperan "más recesión y más inflación" en los meses venideros. La entidad invitará a los candidatos para escuchar sus propuestas de campaña.

Durante el encuentro analizaron las oportunidades que ofrecen ambos mercados para profundizar el intercambio comercial.

"Podemos multiplicar las exportaciones, sobre todo de productos agroindustriales", aseguró Reyser, tras el encuentro.

Y agregó: "Nos plantearon interés en nuestro know-how en proyectos de cooperación en tecnología de almacenamiento poscosecha y genética bovina, entre otros aspectos".

La balanza comercial es ampliamente favorable a Argentina. De acuerdo al informe Estadísticas de Comercio Exterior Argentino en 2018 se exportaron a ese destino bienes por u$s 531,9 millones, e importaciones por apenas u$s 44,1 millones, lo que arrojó un superávit de u$s 487,8 millones.

Además, en el acumulado del primer semestre de este año la exportación de bienes, mayormente agroindustriales, trepó a u$s 338,5 millones y un saldo favorable de u$s 322,8 millones.

El intercambio bilateral está casi monopolizado por aceite de soja (88% de las exportaciones) pero aparecen oportunidades para el trigo y el maíz. El objetivo ahora es abrir la puerta a otros productos agroindustriales.

En 2018 Bangladesh importó bienes agroindustriales por u$s 24.000 millones, lo que da la pauta del potencial de crecimiento en ese mercado.

Para eso a mediados de julio visitó ese país asiático una delegación de funcionarios, encabezada por el entonces secretario y hoy ministro de Agricultura, Luis Etchevehere, junto al subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra; el Agregado Agrícola en India con concurrencia en Bangladesh, Mariano Beheran; y el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras.

"Nuestra relación bilateral con Bangladesh se fortalece con diálogo y presencia institucional. En esta visita hemos establecido contacto con las autoridades del ente sanitario, para impulsar la firma de protocolos para arroz, ajo fresco, pescado congelado y carne halal (certificación necesario en mercados de Oriente)", expresó Etchevehere.