Argentina es el segundo país donde más cayó el precio de la nafta en dólares desde agosto

El precio del litro de nafta en dólares en Argentina experimentó una fuerte baja desde el comienzo de agosto, no porque el valor del combustible haya disminuido, sino debido a la fuerte escalada del tipo de cambio que superó el 40% desde entonces.

Según un listado del sitio especializado Global Petrol Prices que recopila datos de 169 países, el litro de nafta bajó de u$s 1,06 a u$s 0,94 (el sitio lo cotiza a $ 36,38), lo que representa una caída de 11,32%, la segunda mayor en el mundo en este lapso de sesenta días.

La fuerte baja fue sólo superada por la de Azerbaiyán, donde el precio se desplomó 35,6% y quedó en u$s 0,47. Muy similar a la de Argentina fue la caída de los precios en Angola (-11,29%), seguida por Sierra Leona (-8,65%) y Myanmar (-8,33%).

Producto de la caída del precio, Argentina cayó 14 plazas en el ranking de combustible más caro y se colocó en el 116° puesto, cuando en agosto se ubicaba en el 102° lugar.

En el otro extremo, el precio de la nafta registró sus mayores subas en estos dos meses en Yemén (+12,86%), Togo (+12,64%) y Kenia (+10,53%).

La nafta más cara del mundo se encuentra en Hong Kong (u$s 2,17), Islandia (u$s 2,08) y Noruega (u$s 2,07); mientras que los menores valores en dólares se registraron en Venezuela (u$s 0,01), Irán (u$s 0,29), Sudán (u$s 0,34) y Kuwait (u$s 0,35).

El portal de datos, que no mide la paridad de poder adquisitivo de cada país, indica que el precio promedio del litro de nafta en el mundo es de u$s 1,17, (es decir, $ 46,33) por lo que Argentina se encuentra 19,6% por debajo de la media global.

En la región

El precio de la nafta en Argentina esta cerca del promedio del que se registra entre los diez países de Sudamérica (u$s 0,90). El combustible es más barato en Venezuela (u$s 0,01), Ecuador (u$s 0,39), Bolivia (u$s 0,54) y Colombia (u$s 0,78).

Por su parte, Paraguay (u$s 1,05), Perú (u$s 1,11), Brasil (u$s 1,16), Chile (u$s 1,33) y Uruguay (u$s 1,66) tienen la nafta más cara que en Argentina.

Las diferencias de precios entre países se deben a los distintos impuestos y subsidios para el combustible, que Global Petrol Price no analiza. Todos los países tienen acceso a los mismos precios del petróleo en los mercados internacionales, pero aplican diversas cargas que distorsionan los valores finales.