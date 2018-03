Argentina confirmó que esta semana realizará una oferta a los fondos buitre

La Argentina confirmó que presentará esta semana una oferta formal a los fondos buitre para intentar poner fin al juicio por la deuda que permanece en default desde 2001.

Ayer, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, mantuvo una larga y hermética reunión en las oficinas del mediador Daniel Pollack, de la que también participaron representantes de los acreedores que litigan contra el país en reclamo de u$s 9882 millones, sumados el reclamo original y los juicios "me too".

"Argentina presentará esta semana, por primera vez, una propuesta formal al mediador Daniel Pollack en Nueva York. El Gobierno quiere lograr una quita a los intereses punitorios que pesan sobre la deuda con los bonistas", ratificó el Ministerio de Hacienda en un comunicado ayer por la tarde, mientras Caputo seguía reunido con el special master designado por el juez Thomas Griesa y los acreedores.

"No esperen hoy (por ayer) novedades", dijo Caputo a los corresponsales que aguardaban en la puerta de las oficinas de Pollack. "Los bonistas estarán aquí y la Argentina estará aquí", dijo el mediador a la prensa. Caputo ingresó a las oficinas a las 9 de la mañana y 12 horas después seguía reunido con el mediador; los representantes de los acreedores (NML, Aurelius, Olifant, entre otros), se fueron un poco antes, de acuerdo con los corresponsales que cubrieron el encuentro.

La cartera de Alfonso Prat-Gay confirmó que el eventual acuerdo con los fondos buitre pasará por el Parlamento.

"La propuesta del gobierno argentino, aún en elaboración (...), se presentará ad referéndum de la aprobación del Congreso de la Nación", indicó en un comunicado.

Y, como dijo el ministro semanas atrás, insistió en que la intención de Argentina es lograr una quita en el "taxi", los intereses del fallo, que representan un 70% del monto total del reclamo.

"No abrigo muchas esperanzas de una solución fácil o rápido", dijo un abogado consultado por El Cronista.

La Argentina ratificó que hará pública la oferta a los holdouts, algo que podría suceder esta semana. A mediados de 2014, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, recibió de los litigantes una propuesta de solución que implicaba una quita del 15%, según contó tiempo después. Ese sería el máximo que estarían dispuestos a ceder Singer y compañía. El Gobierno trabaja para conseguir una quita de alrededor de 30%.

En tanto, los fondos buitre siguen atentos al crédito puente que el Banco Central firmó con un grupo de bancos internacionales por u$s 5000 millones.

Si bien las reservas son inembargables, el estudio Sullivan, que asesora al BCRA en temas de deuda, alertó a la autoridad monetaria que la operación podría ser pasible de embargo, si Griesa entiende que el endeudamiento encuadra en los términos de deuda externa definidos por el Fiscal Agency Agreement.