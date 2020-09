Argentina acelera gestiones para un nuevo gasoducto entre Vaca Muerta y Brasil

Argentina busca acelerar un acuerdo con Brasil para la construcción de un nuevo gasoducto desde la formación de Vaca Muerta hasta la capital de Río Grande de Sul, Porto Alegre, una megaobra de más de 1430 kilómetros que requerira al menos una inversión de cerca de u$s 5000 millones.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, presentó detalles sobre el proyecto para incrementar las ventas de gas argentino al principal socio del Mercosur, en una iniciativa clave para la integración energética y para el cual Argentina propone la constitución de un "comité técnico de planeamiento bilateral".

Para avanzar en ese camino, hacia fin de mes, el secretario de Energía, Daniel Martínez, tendrá un encuentro por videoconferencia con el ministro de Minería y Energía de Brasil, Bento Albuquerque.

"Es nuestro gran proyecto binacional. Brasil precisa de gas y nosotros precisamos de mercados y de inversiones", expuso Scioli en una entrevista con el diario brasileño Valor económico. Y consideró que una vez tomada la decisión de hacer el gasoducto, demandará unos 3 años para que esté operativo.

La propuesta argentina apunta a la ampliar la capacidad de transporte del gas por un gasoducto entre la formación de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, que recorrerá 1430 kilómetros hasta la frontera con Brasil a la altura de la ciduad de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Esa obra demandará inversiones de al menos u$s 3700 millones, para lo cual el gobierno argentino busca financiamiento, indicó el diario especializado

El tramo Uruguayana-Porto Alegre, en el estado de Río Grande de Sol, en tanto, demandará casi 600 kilómetros de extensión y se calcula de manera preliminar requeriá de inversiones en torno a u$s 1200 millones, que deberían ser responsaiblidad del gobierno brasileño, consignó Valor.

Argentina exporta en la actualidad unos 3 millones de metros cúbicos diarios de gas, aunque de manera inconstante, para proveer a la usina térmica de Uruguayana, principalmente en períodos de sequía y cuando las reservas de las centrales hidroeléctricas están en baja.

Con el nuevo gasoducto y la ampliación de capacidad de transporte de gas, Argentina quiere impulsar la utilización por parte de la industria brasileña de ese recurso generado en Vaca Muerta. En San Pablo, el costo final del gas natural esta en u$s 11 por millón de BTU en San Pablo, pero podría llegar a Porto Alegre por un valor de u$s 7 por millón de BTU.

El beneficio de esta obra para la Argentina no solo estaría en la venta directa de gas, sino que con el acceso al gigante mercado brasileño, sería más facil atraer inversiones para también incrementar la explotación de Vaca Muerta.

En enero pasado, durante el Foro Económico de Davos, el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, habló de la idea del gasoducto con el ministro de Economia brasileño, Paulo Guedes, quien manifestó fuerte interés en el proyecto.

El viernes pasado, Scioli recibió a Valor en su residencia oficial justo al completar su primer mes en Brasilia y se mostró satisfecho por los contactos que tuvo desde su llegada al vecino país.

“Dimos un salto cualitativo, buscando diálogo, explicando la situación argentina. Traje un mensaje claro del presidente Alberto Fernández para dejar de lado la ideología y trabajar juntos por el fortalecimiento de la relación bilateral", resaltó Scioli.

El ex vicepresidente argentino y ex gobernador bonaerense, desestimó las críticas sobre un aumento en el proteccionismo desde que Fernández asumió la Presidencia. Enfatizó, en ese sentido, que Argentina autorizó ya más de 95% de los pedidos de licencia de importación que hizo Brasil sobre todo para la industria automotriz, y reseñó que en la balanza comercial Brasil acumula un superávit de u$s 52.000 millones con Argentina en los últimos 15 años, de los cuales casi la mitad corresponde a la industria automotriz.

Scioli manifestó que el objetivo central pasa por incrementar el comercio bilateral (este año muy resentido por la recesión y la pandemia), con más exportaciones de ambos lados, para lo que pidió una mayor apertura desde Brasil para productos argentinos que enfrentan restricciones, como camarones, miel, uvas frescas y mosto.