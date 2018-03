Arde la interna K por el acuerdo con los buitres: gobernadores y senadores versus diputados

Cada cuál se mantiene en sus trece y la interna kirchnerista se recalienta mientras se acerca la hora de discutir en el Congreso la derogación de la Ley Cerrojo que le permitiría al gobierno de Mauricio Macri llevar a buen puerto el acuerdo al que arribó para pagarles a los fondos buitre y dejar atrás el default.

Por un lado, los gobernadores, necesitados de fondos nacionales y esperanzados en la posibilidad de acceder al crédito internacional, más allá del signo político de cada cuál, respaldan el levantamiento del cerrojo casi sin condiciones –o al menos así lo planteó el mandatario de Entre Río, el kirchnerista Gustavo Bodrdet-. Alineados con esa postura, los senadores K prometieron quórum y llamaron a los diputados del bloque a que hagan lo mismo. Pero la bancada del FPV en la Cámara baja no quiere saber nada con esa postura y hoy volvió a dejarlo en claro el presidente del bloque en la Cámara baja, Héctor Recalde.

“No dar quórum es una de las técnicas legislativas, no dar quórum es una técnica como votar (…) No fue una decisión personal, fue una decisión colectiva del bloque”, manifestó esta mañana Recalde al ratificar que no colaborarán con el quórum cuando el tema se trate en el pleno de Diputados en una abierta respuesta a la sugerencia de ayer del senador Juan Manuel Abala Medina de que mejor den quórum.

“Tenemos que colaborar con el país”, casi le replicó hoy el senador Abal Medina, quien viene apoyando la postura que ya había manifestado su compañero de bancada Miguel Pichetto que le valió unos notorios abucheos en el Congreso del PJ. Ambos sostienen que los legisladores del peronismo tienen tienen que ir a esas sesiones en lugar de tratar de bloquearlas. Hoy Abal Medina recordó incluso que ellos mismos se pasaron “12 años” insistiendo en que había que dar quórum.

“No se puede insistir en no tener acceso a los mercados internacionales”, cuestionó Bordet.

Bordet, en tanto, habló anoche de “encontrar un punto de acuerdo para normalizar la situación de default que tiene la Argentina desde hace 15 años” ya que “no se puede insistir en no tener acceso a los mercados internacionales”.

Y fue al punto del porqué del apoyo a la negociación cerrada por los funcionarios del Gobierno de Macri con los fondos buitre: “Necesitamos tener acceso no sólo para el gasto corriente sino también al crédito del Banco Mundil, el BID, la CAF, que con tasas bajas permiten hacer obras de infraestructura y saneamiento para muchas provincias y municipios”.

Casi en línea con Abal Medina –que resaltó que ellos siguen siendo “oposición”-, Bordet apuntó que “hay que sentarse a ver cuáles son las condiciones (del acuerdo), porque no hay que avalarlo a cualquier precio”. Sin embargo, dejó en claro que, al menos de su parte, no pondrá reparos: “No arreglar, no llegar a un acuerdo es muchísimo peor (que el acuerdo propuesto) y perjudicaría a muchísimas familias. Sería someter a la Argentina a momentos muy duros. El crédito podría descomprimir, siempre que se haga un uso racional, responsable y sirva para las obras que se necesitan. Estos son los condicionamientos que ponemos”.

Mientras, hoy arranca el debate del plenario de comisiones con la visita de varios expertos, exfuncionarios del Banco Central y de Economía. El objetivo del Gobierno es lograr esta misma semana la aprobación en Diputados, ya que en principio debería poder lanzar una emisión nueva de bonos para pagarles a los buitres para el 14 de abril –es lo que figura en el acuerdo, aunque el plazo es prorrogable-.