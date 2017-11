Aranguren también figuraba con firmas en paraísos fiscales

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, fue director de dos empresas off shore de la petrolera angloholandesa Shell, su antiguo empleador. Así lo reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que esta semana sacó a la luz los Paradise Papers, en los que también figura el titular de la cartera de Finanzas, Luis Caputo.

Según publicaron Perfil y La Nación, Aranguren, que fue presidente de Shell Argentina hasta mediados de 2015 y de la cual hasta hace un año conservaba acciones, integraba el directorio de Shell Western Supply and Trading Ltd. y de Sol Antilles and Guianas Ltd. La primera fue beneficiada en 13 de las licitaciones que Energía realizó el año pasado para proveer 650.000 metros cúbicos de gasoil al Estado. La petrolera facturó por las licitaciones cerca de u$s 240 millones gracias a los contratos que cerró con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), una empresa con participación privada y estatal, a instancias de YPF.

En un comunicado, el Ministro justificó: "Ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas, no constituye per se un delito ni viola la ley. El grupo Royal Dutch Shell (RDC) es una organización multinacional con actividades en múltiples países del mundo y Shell CAPSA es su filial en la Argentina. En mis asignaciones como expatriado (entre 1995-1997) o cuando desempeñé además de un puesto local otro regional, tuve presencia en directorios de varias compañías donde el grupo RDS tenía intereses".

"Operar comercialmente en los países antes mencionados tampoco es un delito. No hay una prohibición legal de realizar actividades comerciales en dichos países. Cabe aclarar además que mientras estuve en la empresa, las filiales se dedicaron exclusivamente a actividades petroleras", agregó.

Consultado por La Nación, Aranguren también remarcó que "si se analizan a los ganadores de esas licitaciones, cada contrato se otorgó a quien ofreció el menor valor, con el costo más bajo".

"Habría que analizar si la petrolera no fue perjudicada mientras el entonces ministro Julio de Vido controlaba la gestión de las importaciones tanto de gasoil como de gas natural licuado", contraatacó.