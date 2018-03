Aranguren y los cortes programados: “Es lo que hay”

Juan José Aranguren justificó que los cortes se deben precario estado del sistema eléctrico, y a la situación extraordinaria que implica la ola de calor que sofoca al país. Especificó también las causas de la ineficiencia del servicio, que deberá recuperarse con inversiones de las empresas del sector.

El ministro sostuvo que la situación no debería ocurrir en “un país normal”. “Somos los primeros que decimos que no es lo que queremos”, pero no se puede “esconder la realidad, que es lo que ha ocurrido estos últimos años. Hay que reconocer los problemas”, advirtió

“La oferta está corriendo atrás de la demanda. Es lo que tenemos, nuestra obligación es empezar a resolver el problema”, sinceró el ministro de Energía y Minería, quien aclaró que es mejor anticipar los cortes debido a la sobrecarga del sistema eléctrico.

Al mismo tiempo, sostuvo que “ha sido el enero más cálido histórico” de todo el mundo, "el viernes batimos todos los récords en potencia y demanda de energía, nunca antes habíamos tenido este consumo”.

Es así que el sector se encuentra en un “estado de déficit”, sin embargo, “hemos hecho correcciones tarifarias para que los usuarios paguen por el servicio lo que el servicio cuesta, y la inversión la tienen que realizar las empresas”. Sujeto a las revisiones tarifarias integrales pendientes, “las empresas tienen que tener una recaudación suficiente para hacer las obras de inversión que permitan un servicio de calidad”.

Luego el ministro continuó con la especificación de los problemas que enfrenta el sector. Señaló que “hay dos tipos de razones” por las cuales hay cortes en el servicio eléctrico, ambas se deben prácticamente a la falta de inversión de la gestión anterior.

Una está vinculada con el estado del sistema de distribución, “los cables y las estaciones transformadoras”, delegadas actualmente en las empresas Edenor y Edesur, para el suministro eléctrico en la Capital Federal y alrededores.

La segunda causa se relaciona con la capacidad de generación de energía que tiene en el país. “Es decir, cuánta energía disponemos, tanto producida localmente, como importada”, en función de la demanda.

Sobre los cortes programados, éstos se deben a ambas. Algunos “están vinculados con la capacidad de generación, que no alcanza”. Hay equipos que se encuentran indisponibles, "como la central de Embalse, que salió por 2 años de servicio para extenderle la vida por 30 años más, y tenemos algunas máquinas térmicas que tampoco están disponibles por un mantenimiento inadecuado”. Esto nos lleva, aseguró, a que el país deba importar energía de países limítrofes, y limitar el consumo.

Otros cortes también están vinculados con "el estado de sistema de cables y transformadores” causando las interrupciones que sufren algunas áreas, debido a que por mucho tiempo no hubo mantenimiento, así como ausencia o inadecuada inversión.

Por último, el ministro dejó en claro que por el momento no se baraja la posibilidad de estatizar el servicio.