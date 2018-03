Aranguren prevé inversiones en Vaca Muerta por u$s 20.000 millones anuales desde 2019

Argentina prevé recibir desde el 2019 inversiones por 20.000 millones de dólares al año para el yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, dijo el miércoles el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

En una conferencia de prensa en Houston, Estados Unidos, el funcionario dijo que el Gobierno ya tiene confirmado que recibirá inversiones entre u$s 6.000 y u$s 8.000 millones de dólares en 2017 y entre u$s12.000 y u$s 15.000 millones en 2018 destinadas a ese yacimiento.

“El interés de las empresas petroleras en las concesiones de Vaca Muerta es grande. Desde empresas de servicios petroleros que quieren operar sus propios campos hasta grandes petroleras como Exxon, Petronas, Total, Dow, Shell, Panamerican (Energy) y argentinas como YPF y Tecpetrol”, afirmó Aranguren.

Vaca Muerta es una de las formaciones de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo y el Gobierno está tratando de atraer inversiones para desarrollarla, en busca de aliviar el grave déficit energético.

A principios de año, el Gobierno anunció un acuerdo entre empresas, trabajadores y el Estado para reducir los costos de producción de gas en Vaca Muerta, con el objetivo de atraer inversiones que ayuden a impulsar la economía argentina.

Aranguren dijo que el Gobierno firmará el martes próximo un nuevo esquema laboral para aliviar los costos de la actividad en el Golfo San Jorge, en la provincia sureña de Chubut.

“Los convenios con los sindicatos tienen como objetivo pasar de los pilotos a la etapa de desarrollo”, explicó Aranguren, que está acompañando a Macri en una serie de reuniones con representantes de firmas petroleras antes de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el jueves.

En marzo Tecpetrol, del Grupo Techint, anunció que invertirá u$s 2.300 millones de hasta 2019 para explotar gas no convencional en Vaca Muerta, mientras que Schlumberger Oilfeld Eastern Ltd dijo este mes que invertirá cerca de u$s 390 millones en un piloto de esquisto en la formación.