Aranguren afirmó que en materia de tarifas, lo peor ya pasó

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, afirmó que "cuando alguien dice que en la Argentina no están llegando las inversiones, es falso", sostuvo que en materia de actualización de tarifas "la etapa más difícil pasó" y prometió que este verano habrá "menos" cortes de luz que en el anterior.

"Junto con la modificación de los servicios públicos a partir de la aplicación de los marcos regulatorios, creció la inversión: el año pasado se adjudicaron inversiones por el orden de u$s 6500 millones, siendo u$s 4000 millones en energías renovables, en las dos rondas de licitaciones que se hicieron, que son 59 proyectos que están hoy en construcción, y por energía térmica, con la resolución 21, llegaron otros u$s 2500 millones.

O sea, que cuando alguien dice que en la Argentina no están llegando las inversiones, es falso", alegó Aranguren. Respecto al tema tarifario, el ministro planteó que "la etapa más difícil pasó, que fue la readecuación tarifaria del año pasado, y ahora las etapas van a ser más sencillas, en forma gradual".

En una entrevista publicada en La Nación, Aranguren también prevé que "vamos a dejar la administración, al primer término del mandato del presidente (Mauricio) Macri, en 2019, con un sistema eléctrico que no será el de 2003, pero infinitamente mejor de lo que recibimos".

En ese marco, dijo que "esto del cambio que encarnó el presidente Macri y su equipo es algo que la sociedad estaba pidiendo", señaló que en el sector energético "vivíamos en un mundo totalmente artificial, creíamos que podíamos pagar $ 10 lo que costaba $ 100", y "por eso debimos decretar la emergencia eléctrica", acotó. En este contexto, Aranguren remarcó que "este año tuvimos en Capital y Gran Buenos Aires un 45% menos de cortes que el año anterior y este verano va a ser mucho menor".

Consultado por los rumores acerca de que YPF podría comprar las estaciones de servicio de Shell, el ministro evaluó que esa posibilidad "es baja" dado que "ya tiene una posición en el mercado muy importante del 58%".

"Si las comprara tendría abuso de posición dominante", advirtió, y explicó "no hay ningún tipo de intervención por parte del ministerio en la opción que puede tomar el directorio de YPF de interesarse de una compañía si es que esta compañía estuviera a la venta, cosa que ha desmentido en los últimos días".

Por otra parte, consultado sobre la salida de José Luis Sureda, secretario de Recursos Hidrocarburíferos, quien renunció a su puesto con duras críticas hacia Aranguren, admitió que "fue una circunstancia no esperada", y replicó : "Obviamente, yo no pienso que no sepa escuchar. Yo escucho pero como responsable de un equipo luego tomo las decisiones".