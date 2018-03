Aranguren acordó que los combustibles subirán 6% mañana y otro 6% en marzo

Los combustibles aumentarán mañana 6%, se mantendrán estables en febrero, y se incrementarán otro 6% en marzo, tras un acuerdo al que arribó el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, con las principales petroleras para absorber la devaluación.

El acuerdo entre Aranguren y las empresas YPF, Shell, Axion, Petrobras y Oil giró en torno al traslado de los efectos de la devaluación de 35% a los consumidores de nafta, con el argumento de que las refinadoras pagan el petróleo en pesos, pero con valores atados al tipo de cambio, según trascendió.

En tanto, las petroleras que extraen el crudo aceptaron una rebaja en el barril, que se llevará a un precio interno de u$s 63 a u$s 55, en el caso del Escalante que se produce en Chubut, y de u$s 77 a u$s 67,50 para el Medanito, de Neuquén, pero de todos modos se trata de montos por encima de los valores internacionales (por debajo de u$s 40).

De esta forma, se continuará con los acuerdos entre las compañías petroleras, las provincias y los sindicatos del sector, para continuar con el esquema de precios sostén para el crudo producido en el país, y con eso preservar niveles de producción y de ocupación en yacimientos, y de ingresos por regalías para los estados provinciales.

Activado por el gobierno anterior, el esquema venció la semana pasada y ahora será revisado a la baja en cuanto a los precios que habrán de reconocerse a las productoras, pero los valores seguirán siendo sustancialmente superiores a los que rigen en el mercado internacional, hoy por debajo de los u$s 37 el barril (WTI).

Al respecto, las provincias productoras de hidrocarburos nucleadas en la Ofephi hacen sus cálculos por los montos en pesos que habrán de percibir por regalías habida cuenta que se trata de un ingreso esencial para sus administraciones, al tiempo que los sindicatos que nuclean a los trabajadores petroleros ya han reclamado el mantenimiento del esquema para evitar una merma de empleos en la actividad.

Aranguren manifestó que el esquema habrá de mantenerse, que será por escrito, y que regirá hasta tanto sea posible una convergencia entre los precios locales y los internacionales del petróleo, lo cual está mucho mas cerca de sus convicciones.

En 2015 los precios de los combustibles se fueron ajustando a la suba en la misma proporción en que se producían las minidevaluaciones del peso en relación al dólar, totalizando alrededor de 15% hasta principios de diciembre. En otro orden, el presidente Mauricio Macri disolvió la Comisión que regulaba los hidrocarburos.